立法會今午1時開始恢復二讀辯論涉及區議員宣誓的《2021年公職（參選及任職）（雜項修訂）條例草案》，最終花不到5小時便以40票贊成、1票反對，三讀通過。發言的建制派議員無不贊成修例，唯一表明反對的熱血公民鄭松泰批評，今次修例令遭律政司提訟的立法會議員和區議員須即時停職，做法完全違反普通法下的「無罪假定」原則。至於政制及內地事務局局長曾國衞，由修例開始至草案通過，都未有回應記者提問。

要求區議員宣誓的草案今午在立法會恢復二讀辯論前，已有多名民主派區議員先行辭職。而在立法會上，審議法案的委員會主席自由黨張宇人，交代委員會工作時突然重複宣讀發言稿內容，要立法會主席梁君彥提醒「呢個你讀咗㗎嘞」才停止。

郭偉強指離任區議員要為違法行為負責

多名發言的建制派議員都贊成修例，要求區議員宣誓。民建聯主席李慧琼批評有區議員在區議會唱「港獨」，目的是奪取政權，她又斥責有區議員協助舉行去年民主派初選，迫使政府接受政治訴求、企圖挑戰《國安法》和攻擊特區政府。她亦指，未來參選人只要是「愛國愛港」，參政空間只會更廣闊。

李慧琼的黨友劉國勳更揚言當局要認真考慮區議員是否「辭職就當冇咗件事」，認為已離任區議員仍要就其任內「違法」行為負責。工聯會郭偉強也要求政府在區議員宣誓後，加強監察區議員的工作，「要留意住佢哋『借屍還魂』，對年輕一代進行荼毒」。

新民黨主席葉劉淑儀則揚言「很高興」看到政府透過今次修例，令律政司可在不受時限下，剝奪違反宣誓內容的議員議席，認為做法有助議會「撥亂反正」，讓「真正愛國者」在議會擔當重要職位。

謝偉俊憂律政司日後以言入罪 但仍支持通過草案

曾批評今次修例授與律政司過大權力的建制派議員謝偉俊，雖稱不贊成部份修例內容，但形容「政治係妥協」，故原則上支持修例。他又指，政府今次修例後，立法會議員過去的特權和保護無疑「少咗、細咗」，日後議員即使只是在會議廳內「動口」，亦可能遭律政司「以言入罪」。他又質疑，政府聲稱律政司獲擴權後不會「亂嚟」，「但（律政司）做唔做得呢？我唔知。」

他又指出，議員現時即使面對貪污、殺人、放火等嚴重指控，只要未被定罪，都不會即時被停職，但經過今次修例後，議員只要一遭到律政司提出訴訟，即會即時被停職，直指政府現時為維護國國安全，「其實係做多咗好多嘢，對立法會加咗好多枷鎖」。

鄭松泰以黎穎瑜為例 批問責官員可彈出彈入

鄭松泰則指出今次修例存在極大問題，包括違反「無罪假定」原則，鄭更引述葉劉今日回應國安處處長蔡展鵬涉光顧無牌按摩店時的發言，說：「希望大家唔好忘記普通法下無罪假定嘅原則，唔好即刻判佢哋（立法會議員和區議員）有罪。」

同時，鄭松泰以前民政局政治黎穎瑜為例子，狠評黎穎瑜在特區政府宣誓效忠一個月後，即宣佈舉家移民新加坡，然後近日獲批擔任港台主持，認為政府做法極不合理，「一個政治問責官員可以跳出跳入、彈出彈入嚟宣誓喎！議員只需要律政司話你嘅言行，譬如可能我去按摩，就話你言行係不真誠、不效忠，就要停晒（職務），政府內部呢個例子，你點講都講唔通！點解咁唔相稱呢？」

曾國衞指律政司按法律授權行使 籲議員毋須過份憂慮

立法會委員會審議今次修例其間，從未回應傳媒問題的曾國衞，今午4時便透過助手通知傳媒，會議後不會回答傳媒問題。

曾國衞在會上讀稿近10分鐘稱，有關區議員宣誓的規定會於本月21日條例刊憲當日生效。4名現任區議員因去年參選立法會時被選舉主任裁定不符合法定要求，故4人在今次條例生效後，即時喪失議員資格。

至於其他區議員宣誓安排，曾指民政事務局仍在研究宣誓時間和地點，初步計劃是民政事務局局長徐英偉取得特首授權後，為區議員出任監誓人，未能依法宣誓的區議員會即時喪失區議員資格。

他亦反駁議員指今次修例賦與律政司過大權力的批評，指若不符合效忠要求的議員留在議會執行職務，將與人大常委會的決定和精神「極不相符」，影響和損害香港整體利益，認為政府現時安排是「更貼合人大常委會原意」。他又指，律政司向議員提出訴訟時，會以公眾利益為依歸，根據法律授與的權力和義務行事，指「議員無須過份憂慮」。

最終條例在全部建制派議員支持下以40票贊成、僅鄭松泰一人反對通過，醫學界陳沛然則沒有投票。表決後，曾國衛被大批記者追訪，被問到為何由修例開始至結束，都從未回應記者問題，惟曾國衞繼續「封口」拒作回應就快步離開。

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