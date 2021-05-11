到底怎樣的裁決，對於觸犯法律的發展障礙者才算是公允？香港社會工作者總工會理事、「陣地社工」成員陳虹秀指出，縱使不同案情難一概而論，但執法和司法人員必先認清發展障礙者的限制。發展障礙（Developmental Disability）屬先天性障礙，不同障礙者會有不同行為表現和限制。以亞氏保加症為例，患者擁有一般或是高於一般水平的智力，獨立和說話能力沒有太大問題，故常被以「一般正常人」的社交表現作基準，但此等誤解其實忽視了他們的限制。

亞氏保加症患者通常思維比較簡單直接，在理解及處理言語方面有困難，社交能力亦因而受影響。「佢明你表面嗰句意思，但一般人溝通，一句說話可以有唔同意思，佢哋未必理解到背後意義。」他們亦通常伴隨專注力不足或過度活躍等問題，以致自我控制能力較弱，易受周遭環境鼓動情緒和受人唆擺。

陳虹秀說，當發展障礙者置身於社會運動的場景中，他們的限制常比一般人更易墮入法網。首先，他們如何理解政治已是一個問題，「好似有人話：『唔行出嚟，我哋嘅屋企就冇㗎啦。』佢哋可能真係會理解為係自己屋企有事。對於理解自己屋企有事、香港有事，已經可以唔同。」

“自閉症係永久殘疾，但香港政府精神科覺得佢係要覆診，過一陣冇嘢。”

風風火火的衝突場面，亦有可能刺激他們的情緒，繼而影響判斷，衝動行事，做出制度下不容許的事。「可能佢哋覺得好驚、好危險，要保護自己，就要反抗；又或者當佢情緒上漲，人哋話要做咩，佢又跟住做。我唔係話佢哋唔知自己做緊咩，但有咩相關後果佢真係未必掌握到。」

發展障礙者被捕後到警署落口供過程，亦有可能為他們招致更大麻煩。「到底佢哋知唔知點落口供？如果未成年都好啲，可以有律師陪同；但如果係成年，佢點去理解警方問佢嘅問題？佢話『係』，未必等於佢有做；佢話『唔係』，都唔等於佢冇做過。」

遺憾地，執法和司法人員及制度上，對發展障礙者的誤解甚至是漠視，似乎進一步把他們推離公平裁決的終點。從被捕一刻起，警方能否即時有意識地辨認出其病症，繼而作出適切回應，對日後裁決起着關鍵作用。

在反送中運動時多次在現場呼籲警方保持冷靜克制的陳虹秀說，一些被視為「社運常客」的發展障礙者即使在現場被捕，其後通常都能成功保釋，「認得出嘅咁都無謂搞着佢哋」。也曾有反應明顯異常的發展障礙者在現場被警方拘捕後獲釋：「有次現場警察衝去捉人，嗰個人啲動作同反應都好奇怪，好似唔理人咁，我哋幾個同工都懷疑佢係有特殊需要。開頭警方都比較粗暴，圍住撳佢，後來警方畀社工陪佢去醫院，之後就放人」。

但一般而言，像Rex一樣在社運中屬「生面口」的發展障礙者都較不幸，「可能佢哋對答同外形睇落都冇咩特別，喺現場警方未必知，去到警署落口供時先知佢好似有啲唔妥」。發展障礙者在衝突現場的表現，亦容易被執法人員誤解為挑釁和反抗，「衰多幾錢重」。陳虹秀解釋：「好似當警察話：『企喺度，咪郁！』可能一般人知呢個係警告，唔做就會被捕，咁佢哋就唔會郁。但亞氏保加症患者可能理解為要企定定，但唔代表手腳唔會郁，警方可能會覺得係挑釁。又或者有時佢哋一驚就會極力掙扎，咁又可能被控襲警」。

2015年5月，警方錯誤拘捕30歲中度智障男子，指控他在美林邨誤殺七旬放狗翁，不安排家人陪同落口供，引導他認罪，又拒絕讓他服藥，惹來各方譴責後，警方其後成立了「關注精神上無行為能力人士（MIP）工作小組」。患有自閉症、精神分裂、腦退化症或輕度智障等人士可隨身攜帶「守護卡」，當沒有親友陪同下被執法人員調查時，執法人員可知悉他們的醫療及溝通需要，並通知其親友或社工提供協助，以確保MIP受到尊重及獲得公平對待，讓特殊需要者得到適切的照顧。

然而，香港大學法律學院法治教育計劃委員會委員、港大融合與特殊教育研究發展中心成員吳達明博士認為，MIP制度未必能有效保障發展障礙者的權利。有關人士需要由醫生證明有精神健康問題，才會獲發守護卡。以此角度來說，有溝通或其他發展障礙、但無精神健康問題的人士，則不合資格申請守護卡。

即使持有俗稱殘疾證、白卡的殘疾人士登記證人士，合資格申請守護卡，也未必所有本身合資格者會申請。「有啲小朋友係高功能嘅自閉症，家長想小朋友讀融合教育，又唔想佢俾人標籤，就唔會申請。」就算申請了殘疾證，亦有需要定期覆診，「呢個就好得意，好似自閉症其實係永久殘疾，但香港政府精神科覺得佢係要覆診，過一陣冇嘢。咁如果醫生覺得你冇咩嘢，就可以唔批證畀你，咁你就冇咗個殘疾證明」。

吳達明說，當執法人員執法時發現MIP持有守護卡，機制才會正式啟動。換言之，當MIP被執法人員調查時，若他身上未持有或他無意識要呈上守護卡，MIP機制就不會啟動。不過實際操作上，警方可以無視有關證明，這亦是容偉業在旺角被捕的經歷：「佢見到張白卡後，好似懶懶閒唔當係咩，有理冇理都照告咗先算。」

陳虹秀亦指出，即使警方辨認出被捕人士屬發展障礙者，也未必一定會聯絡相關社工到場協助。「有啲都會嘅，同我哋傾完後可以有啲彈性處理，但有啲係傾都唔想傾，就算我哋話要見警官，解釋返點解我唔可以見被捕人士，都唔肯。」就發展障礙者的執法制度上，最大問題就是沒有制度：「成件事係冇系統、冇機制，要睇個警察有冇少少sense及同理心，體諒吓佢嘅特殊需要，但現實中係佢哋第一下已經冇sense，更唔好講佢哋之後會做咩。」