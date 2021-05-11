【本報訊】本港疫情轉趨穩定，特首林鄭月娥昨日宣佈，全港學校將於本月24日起，即中學文憑試結束後，恢復全校半日面授課堂。學界稱6月將開始考校內試，認為學生回校上課可令安排「簡單好多」。至於早前面對退學潮的幼教界則擔心近期有不少幼園爆發上呼吸道感染而要停課，估計部份學校未必會安排全校同時回校。

林鄭月娥昨日公佈，全港學校本月24日起可恢復全校半日面授課堂。她指現時除非整間學校全部教職員已定期檢測或接種疫苗，否則最多只可三分之二學生回校上半日課，惟教職員有定期檢測或接種疫苗的學校不多，因應疫情回穩，政府認為可讓全港學校恢復半日制。

新安排下，當局未有再要求學校教職員定期檢測，作為恢復面授課堂的條件。有學校校長表示，定期檢測涉及繁瑣的行政工作，相信解除檢測要求後，大多學校再無誘因繼續參與。

教育局表示，中學方面，學校可安排所有學生於上午或下午回校進行不多於半天的面授課或考試；小學可安排學生於上午回校進行不多於半天的課堂或考試。至於幼稚園，上午班／下午班可安排學童分別於上午／下午回校上半年課，全日班可安排學童於上午或下午回校上半天課。上課時間以半天為限，避免學生出外用膳。

中學校長會主席連鎮邦指，隨着中學文憑試最後一科於本月20日考完，中學更有空間全面復課，對當局安排表示歡迎。他又指各中學6月開始考校內試，學校正在編排考試時間表，若全校可同時回校應考，會令安排「簡單好多」，認為今次公佈的時間恰當，讓學校有足夠時間安排和通知家長。連鎮邦補充，現時學生的興趣班等都要改上網課，認為若疫情繼續緩和，期望可放寬讓學生有適量的試後活動，對學生的身心發展有幫助。

幼兒教育人員協會主席甄可安指幼教界並非全資助，若學生不能上學便會退學，影響幼稚園的學費收入，學校為「求生」一直以不同方法繼續運作，包括安排學生隔日上課，或分時段上課等。甄表示，現時距離放暑假約兩個月，學校要處理學生畢業的安排，教育局早前亦發指引，指學校應盡量避免舉辦畢業禮，如舉辦亦應縮短時間、避免有須脫口罩表演等，學校會配合當局的指引。

多間幼園爆病毒 或分批回校

近日接連有多間幼園爆發流感，前日便有43間學校因爆上呼吸道感染被納入強檢，當中大部份是幼稚園。甄指業界擔心數字繼續上升，屆時又要再停課做檢測，相信即使當局允許幼園全校恢復半日面授課，部份幼稚園亦未必會安排全校同時回校，以減低感染風險。甄可安解釋，小朋友做運動難以完全無身體接觸，亦無可能維持1.5米社交距離，加上幼稚園校舍一般較小，很多不是獨立校舍而是開設於商場和屋邨等，不少家長都擔心感染風險，相信學校會與家長溝通後再作安排。