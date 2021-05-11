【本報訊】今年中學文憑試（DSE）歷史科試題被指與一份學界模擬試卷內容相似，考評局辯稱試題不會採用其他考試或坊間書籍的題目。本報再發現，在坊間最多學校採用、經教育局審核的教科書中，同樣在資料中提到抗日電影《孤島天堂》，並問及香港與中國內地關係。

教師：學生讀過有着數

文憑試歷史科卷一資料題，其中一題的資料有關香港電影業發展，內容提及面對日本侵華香港電影「發揮了共赴國難的團結精神」，舉例指1939年拍成的《孤島天堂》描述「人民英雄對抗漢奸的壯烈故事」。另一資料則有關香港銀行業的發展，指華商在港成立的銀行「較重視本地投資及存款放貸業務」。該題其中一條問題要求考生從資料「推論1930年代香港和內地的關係」。

本報發現，齡記出版的教科書《新世紀世界史》當中，「資料題訓練」其中一題，兩資料同樣與電影業和銀行業有關，並考問香港與中國內地關係。資料A有關1930至40年代香港的抗日電影，指1937年香港電影界出現25部以抗日救亡為題材的「愛國電影」，亦有提到1939年攝製的《孤島天堂》。資料B則提到，大部份在香港的內地銀行「主要是採集存款以作其他用途」。

教協理事、歷史科教師張往認為，文憑試與教科書中題目的資料和問法「好大程度相似」，擬題和審題者應有基本責任檢視坊間教科書，因為若學生已見過類似資料並有印象，答題時便不用臨場發揮，會比其他考生「有着數」。目前坊間有三間出版社出版高中歷史教科書，只有齡記在近年出新版，據其了解逾半開設高中歷史的學校採用。

考評局回應稱，審題委員會不會直接取用教科書、參考書、筆記，以及其他考試的試題，惟歷史資料題擬題時需參考多元化的資料，坊間有部份教材/教科書提及抗日電影的拍攝支持抗日，而《孤島天堂》亦為抗日戰爭期間較著名的本地製作電影，有關教材與今年的試題在設計和考核重點上，無論在資料內容詮釋、題目所考核的時期、提問用語、史識及技能層次等都不同。