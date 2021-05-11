林鄭月娥昨日聲稱，今年「破格」以公帑購入了東京奧運的轉播權，交與五間持牌電視台轉播，令全港市民得以免費收看，「為中國與香港的運動員打氣」。她更說，因為2019年下半年的「動亂」，加上疫情衝擊，「很理解」商業機構很難出錢來購入轉播權。

令人關注的是，獲政府提供轉播權的有五間電視台，即包括無綫、有線與Now的免費與收費台，卻獨缺近日備受政治審查的官營香港電台。雖然根據政府公佈的條款，包括規定播放時數與頻道，必須轉播香港運動員出賽，以及提供精華片段給予政府與港台使用，然而港台空有頻道卻沒有轉播權卻是事實。

獨缺港台惹「懲罰」質疑

林鄭對此解釋說，是因為港台沒有能力與資源，去製作奧運節目云云。以近日政府的信用與目前的政治形勢，很多人當然會質疑，這是故意再次「懲罰」港台。就當政府的說法是真的好了，究竟轉播奧運節目，真的需要很多資源嗎？這點當然令人質疑了，難道政府高官對「轉播節目」的思維，仍然停留在大台找一眾明星歌星，飛去現場拍攝直播的年代嗎？

也許很多市民對於轉播奧運的記憶，仍然停留在1996年李麗珊在亞特蘭大奧運會為香港實現零的突破奪金，然後藝人陳百祥在大台揮動香港旗的一幕。然而，早在上屆奧運會甚至更早以前，如同樣為公營廣播的英國BBC，則早已告別大台模式，而用On Demand的互聯網形式，提供全部項目的原片原聲轉播。簡單來說，就是把賽事「原汁原味」轉播，毋須加入旁述，單靠大會的廣播與電腦特效，已經足以令人欣賞賽事。

為何英國做得到，香港做不到呢？以往或因為香港的轉播權，一直為大台所把持，很多「冷門」體育項目，受制於頻道與播放時間，只得極有限的時段，甚至完全不會播放。此外，「原汁原味」會分薄大台的收視，更可能影響其廣告收益，因此壟斷轉播權的同時，就更加沒有動機去做。如今難得政府以公帑買下轉播權，那麼為何仍以舊日的思維，只靠大台去轉播？

加入廣東話廣播與中文旁述，在大台或者必須，但為純粹想看賽事的觀眾保留原汁原味的原片，這才是2021年應該的做法。今日不是上世紀沒有數碼廣播或互聯網的年代，市民本身已有無數的娛樂選擇，根本無法壟斷資訊；大台「為製作而製作」，廣播時害怕dead air，即使無事可評也要找旁述在節目中「發聲」，有時只有反效果。

以日本稱作「新體操」的Rhythmic gymnastics為例。運動員與音樂的配搭，就是一場高質素的藝術表演，可是「大台」會把音樂收細，旁述發出大量毫無意義的「嘩」、「好靚」之類的噪音；即使為動作提供專業動作的名稱解說，就有如在音樂會途中加插解說專業技術名詞，從根本上破壞了表演，完全就是本末倒置。大家寧可要返璞歸真的原聲，而不需要電視台的後期製作。

事實上靜心欣賞體育運動，與主流大眾趁熱鬧、想看「中國又贏」的「贏波球迷」，根本是兩個不同的觀眾群。以往香港的體育觀眾，多停留在這種只求金牌、不問賽事的國族主義亢奮，而大台就幾乎只為這些人服務——甚麼項目都不重要，比賽隨時腰斬，只求轉播「奪金一刻」，這真的是重視「體育」嗎？

比賽過程不重要，最重要是「又贏」的結果，不入三甲就不播，輸了就腰斬直播，奧運轉播變成了「廿四小時國歌台」，最重要是找「黃皮膚、黑眼睛、黑頭髮」的運動員，站上頒獎台最高處，在五星紅旗下播放國歌，然後觀眾就表示「很感動」、「很驕傲」、「很光榮」，與運動員一同流下喜悅的眼淚云云。認真一點問，這就是有些人動不動就搬出來，例如官媒反對杯葛北京冬季奧運時，常常掛在口邊的「奧林匹克精神」嗎？政府買下奧運版權，目的真是為了推廣體育，還是為了宣傳「愛國」呢？從政府的做法，已經不言自明。

林忌

時事評論員