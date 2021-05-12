政府規定公務員必須宣誓或聲明擁護《基本法》及效忠特區。公務員事務局提交立法會文件披露，2020／21年度有逾1,860名公務員辭職，佔全體公務員人數1.05%，無論是辭職人數或比率均是自1998年以來最多，創23年新高，但局方認為比率仍低，並指大部份辭職者在試用期完結前離任。

辭職比例增逾一成

現時公務員人數約17.8萬。公務員事務局今年1月向各政策局及部門發出通告，規定去年7月1日或之前入職的公務員，必須宣誓或簽署聲明擁護《基本法》及效忠特區；至於去年7月1日後新入職的公務員，則早於去年10月已作相關安排。

公務員事務局提交立法會公務員及資助機構員工事務委員會文件顯示，2020／21年度約有逾1,860名公務員辭職，佔整體公務員人數約1.05%，較前一個年度多出約200人，增幅超過一成，兩者都是自1998／99年度以來最高。

公務員事務局：大部份在試用期完結前離任

局方指出，雖然近年公務員因辭職而離任的數字稍為增加，但比率仍低，於2016／17至2020／21的5個年度，公務員辭職人數佔實際員額的比率介乎0.63%至1.05%，當中大部份辭職者在試用期完結前離任。局方認為，試用人員尚在公務員事業的起步階段，若發覺自己並不適合在政府長遠發展，在試用期離開亦可以理解。

至於2020／21年度，公務員流失人數約為8,500人，佔實際員額約4.8%，當中退休人數約6,000人，其他則包括辭職、約滿離職和去世等。

公務員指與政治環境有關

有公務員表示，公務員辭職人數不斷增加，與本港政治環境有關，2019年反修例運動，已令不少公務員對政府失去信心，萌生去意，過去一年「港版國安法」生效及要求公務員簽署宣誓聲明，更加深部份員工離職決心，引發劈炮潮，他估計未來幾年公務員辭職率仍會高企。

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