【本報訊】林鄭月娥不動聲色挪用公帑為私人廣播公司購買奧運轉播權，她辯稱用以撥款的藝術及體育發展基金結餘尚有約26億元，購買轉播權不會影響基金支持其他體育項目。翻查資料，2010年7月至2019年2月，基金（體育部份）共批出約8億元，而奧運轉播費則動輒逾億元，已相等於基金平均一年批出的撥款總額。

過去兩屆奧運轉播權費用，分別為1.2億及1.6億元，據報兩年前東京奧運電視轉播權代理公司代表來港，與香港電視媒體洽談入標事宜，當時作價更高達2.74億元。

資深足球撰稿人施建章認為，政府出資購入奧運轉播權，「好過掉落海或者起音樂噴泉」，因大型運動賽事最能推動本地運動文化培養，亦能讓本地運動員有平台展現自己，但藝術及體育發展基金十分珍貴，政府應該另外撥款或抽調其他資金，現時猶如「羊毛出自羊身上」。

陳偉豪︰未聞基金助足球

根據審計報告引述民政事務局表示，藝術及體育發展基金是香港體育發展的主要經費來源。基金於1997年成立，根據官方網站，基金主要用於支持發展本地足球運動、提升學校和地區層面等活動。

香港足球代表隊前隊長陳偉豪表示，從未聽過有關基金，他的認知中亦從未覺曾受惠於基金，認為撥款難以幫助退役運動員生活及基層運動教育，促請有關部門加強基金的宣傳工作。