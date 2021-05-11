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港聞專題：身心缺陷者被捕難獲理解　
公義障礙賽　殊不易跨

59分鐘前
■Rex爸爸只希望大家能正視身心障礙者的掣肘，不想再有下一個受害者。

過去一年多，被檢控的反送中運動抗爭者當中，不乏患有智障、自閉症、過度活躍症等特殊需要人士。其中一位智商只有11歲的清潔工李啟發，因涉嫌管有「懷疑汽油彈」、石油氣等，被控管有攻擊性武器罪被判囚八個月。原審裁判官明言，輕度智障並非減刑理由。被告其後提出上訴，高院法官考慮智障影響被告對其行為及後果嚴重性的了解，減刑一個月，不過仍重申智障並不是犯案許可證及刑罰擋箭牌。

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另一位患過度活躍、專注力失調及讀寫障礙的14歲少年，涉嫌破壞優品360，被控三項刑事毀壞後判入勞教中心。裁判官表明不接受以病作藉口。

到底發展障礙是犯罪藉口、抑或求情理由？尋求公義之路本就難行，特別對猶如活在孤島中不被外界理解的身心障礙者來說，由墮入法網一刻起，他們距離真正的公平裁決，似乎已注定遙遙無期。

記者：陳芷昕

2019年11月理大圍城期間，15歲的Rex（化名）把一枚汽油彈擲向警察宿舍，汽油彈飛越圍牆，擊中一單位窗戶，外牆上留下熏黑痕迹，其後被人制服交給警方。自保釋返家後，他患上創傷後遺症，本已難受控的脾氣和情緒，變得更為波動。從小到大，他一想不通，會不斷用頭撞牆，常撞得砰嘭作響。隨着距離上庭日子越來越近，他更不能自制地以割腕發洩情緒。

在Rex爸爸眼中，兒子從小是一個有點「特別」的孩子。不論學習說話還是步行，Rex都很快達標，但性格就是有點奇怪。兩歲多時的他，有次跟爸爸說：「我要開窗自殺，因為婆婆對我唔好。」爸爸嘗試跟他說一些簡單道理：「人哋對你唔好，你去自殺咁你咪好蠢。」他回答說：「唔係我蠢，如果我有咩事，佢就會俾人告疏忽照顧兒童。」他被兒子的說話嚇了一跳。

“呢個病正正係冇同理心，係食藥都唔會有返。”

到上幼稚園，Rex奇怪的一面仍未改變。有次Rex爸爸帶兒子坐升降機，有人箭步衝來大喊：「唔該等埋！」Rex聞言反而不停按關門鍵。爸爸又嘗試教育兒子：「你做咩要咁？人哋都已經講咗唔該，人係要互相幫助。」佢反駁說：「咁點解我要幫佢先，而唔係佢幫咗我先？」呆住了的爸爸又不懂回應。上畫畫班時，老師叫他們畫一張啡色椅子，他卻堅持要畫一張藍色的，讓爸爸好不尷尬，只能為他調班，以免老師難做。

Rex爸爸一直只覺得兒子不聽話和頑皮，直至有老師勸說，帶兒子到醫院做檢查。他無從入手，於是帶Rex到急症室：「到底個仔係精神有問題定身體唔協調？我真係唔識吖嘛！」醫生再轉介看心理學家，排期接受測試。終於，Rex七歲時，他被正式診斷患有亞氏保加症（自閉症的一種）、對立性反抗症（ODD）和注意力不足/過度活躍症（ADHD），屬於特殊需要學生（SEN）。及後Rex升上主流中學，情況依舊。他的思維簡單直接，經常口不擇言，常不自覺得罪人，也不太合群，亦異常固執：「好先入為主，好似一個三文治，一定要係三角形，你好難令佢理解點解三文治都可以係長方形或梯形。」

對於兒子如何理解2019年香港反送中運動，Rex爸爸也無法估計，只說自己都是簡單的人，只會向兒子說些簡單的道理：「佢有唔啱，但你去打人，即係你都唔啱……」但他認為兒子的病確實影響到他在運動中的想法和行為。「我唔夠膽講話佢要儆惡懲奸，但我覺得佢就係諗咗『三文治一定係三角形』嗰樣嘢，只要佢一標籤咗一個人，佢唔鍾意你，就好難磨合到。」

至2020年8月，16歲的Rex在庭上承認一項「罔顧他人生命是否會因而受到危害而縱火」罪，被判三年感化。裁判官判刑時強調，基於被告年紀尚輕，且心理專家分析，他犯案時好大程度可以歸咎於其亞氏保加症等病症，影響其判斷力和同理心；加上沒有前科，決心改過，重犯風險低，故接納心理及感化報告內容的建議，附帶宵禁、參加有助更生的社區活動和服務、接受精神科或心理學治療等條件，讓他得到輔導和更生的機會。

“特殊人士係比較單純，冇咩犯罪傾向，應該可以考慮判感化。”

只是半年未過，律政司不服判刑過輕提出覆核，2021年2月，上訴庭法官撤銷感化令，改判Rex入教導所。他們認為原審裁判官高估了其求情理由，即使是亞氏保加等病症也不是犯罪藉口：「被告完全知道自己在作何事，他可以但選擇放棄對症狀的控制，所以不能以症狀為參與此嚴重罪行的理由或藉口。」

兩個月過去，Rex爸爸仍然時刻惦念着身處教導所的兒子，「佢其實已經out of control，我太認識我個小朋友，我唔覺得佢會傷害人，但最擔心佢入到去會唔知做咩去傷害自己」。對於上訴庭法官的判決，他不能理解和接受。他認為法庭對患上亞氏保加症等發展障礙者的了解明顯不足，致使判刑有欠公允：「法官講來講去就係話我個仔冇同理心，但佢呢個病正正係冇同理心，係食藥都唔會有返同理心。呢個病係先天性缺失，只能透過教導令佢明白，一次唔得就三次，三次唔得就30次。如果有病都唔係一個求情理由，咁到底咩先係求情理由？」忿忿不平的他決定為兒子就量刑上訴。

Rex的個案絕非「個別事件」，因參與社會運動而被捕的人中，不乏患上智障、自閉症、亞氏保加症等發展障礙者的身影。外號「美國隊長」的容偉業剛於3月17日在赤柱監獄刑滿出獄，他因在2016年參與旺角騷亂而被捕，被指控煽惑非法集結、非法集結、襲警及暴動罪。他的代表大律師郭憬憲向法官提交心理及感化報告和上百封求情信，由於容患有中度自閉症和輕度智障，故不易理解事情後果，做事非黑即白，為人單純直接，為了交友而參與社運，卻不知政治比想像中複雜，懇請法官提取感化報告，判處非監禁的刑期。最終容被裁定兩項暴動罪及襲警罪名成立，判囚三年。

事隔兩年半，重返自由的容偉業回憶當年裁決結果說，「求情理由算求得好好」，但對最終未能獲判感化仍感失望。「佢以四年半為量刑起點，求完情變坐兩年，講刑期我覺得OK，但講定罪我覺得麻麻，因為我冇感化。我有感化就唔會有刑事紀錄，唔會有終身編號。」他認為法官不重視他的病症為求情理由。「我（旺角騷亂）嗰陣都係純粹諗住趁墟，整整吓變咗係警民衝突，其實係人做我就跟住做，冇諗過之後會發生咩事，我都估唔到原來之後會有咁多人俾人拉。我哋呢啲特殊人士係比較單純，冇咩古靈精怪嘢，冇咩犯罪傾向，咁個官應該可以考慮判感化。」

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