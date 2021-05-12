琴日係MIRROR演唱會尾場，完騷前姜濤一句「香港加油！香港樂壇加油！」，令到在場粉絲大叫感動。唔知呢份「感動」係咪影響咗葉劉，佢今日喺立法會叫商務及經濟發展局局長邱騰華爭取吓，畀MIRROR返內地做show。

前排港大感染及傳染病中心總監何栢良已經建議過，搵姜B做疫苗代言，隨即被網民反建議叫溫拿代言好過。

今日輪到葉劉喺立法會話，香港創意產業人才方面有最近爆紅嘅姜濤、MIRROR同ERROR，又大讚佢哋好受青少年歡迎，叫邱騰華爭取吓畀佢哋上內地電視節目。葉劉仲建議佢哋參加《天天向上》、《乘風破浪》哥哥版，「（上內地地節目）表演吓，等佢哋擴大吓內地市場，等香港文化進入起碼廣東省」。

邱騰華就話，雖然面對住競爭，但本地電視台都可以推陳出新，做到啲大眾鍾意嘅節目， 甚至做到粒「新星」出嚟。佢仲話透過發牌，可以令電視更迎合香港人口味。不過局長都話，政府有開拓內地市場，會吸納下葉劉意見。

姜濤會唔返唔返大陸發展？可能就要打去問返花姐啦。之不過，好可能一眾「姜糖」就唔多想囉。

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