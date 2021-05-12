港府耗費大量資源，用了接近1個月，才能揪出流入本港社區的變異病毒株患者傳播鏈。食物及衞生局晚上披露，單是本月1至9日，已有超過47萬名市民，因曾身處患者到過的地方，或屬指定行業或群組而接受檢測；連同34萬名被強制檢測的外傭，政府強制81萬人檢測，最終只找到12人確診。以社區檢測價錢240元劃一計算，檢測花費逾1.94億元公帑。感染及傳染病專科醫生曾祈殷認為，當局日後應查問清楚、詳細公佈患者行蹤，才能劃出更精確的強檢範圍，幫助追蹤病毒。

事實上，《蘋果》上周曾向食物及衞生局查詢，變異病毒株患者到過的地方合共有多少人次接受強制檢測，當局稱沒有備存相關數字。但當局晚上卻一改態度，指出在5月1日至9日，有47萬人因為曾身處患者到訪地方，或是屬指定行業而接受檢測。發言人稱，政府感謝他們的配合及支持。

值得留意的是，上述47萬人，尚未包括由首宗個案（11643號病人）確診日（4月17日）至4月30日的強制檢測數字，包括海港城及東薈城第一次檢測人數；若計算在內，總數將再飆升。

曾祈殷：應付變種病毒 難言成本效益

感染及傳染病專科醫生曾祈殷表示，政府花費近2億元公帑，卻只揪出零星個案，而且牽涉主要傳播鏈的患者，也非由強測找到，明白社會質疑公帑及檢測資源是否用得其所。但他指，應付變異病毒株，很難單憑成本效益衡量，「如果因為做晒所有工夫之後，經濟活動回復正常，效益可能比成本更高」。

不過，曾祈殷認為政府日後在追蹤病毒傳播時，除了保持高檢測量，也應改善強制檢測策略，包括最基本的公佈患者詳細行蹤、縮小強制檢測位置：「如果你講到成個商場都要強檢，市民可能聽完、走去做檢測應付咗就算，佢唔會細心去諗，自己喺咩位置最有機會接觸過患者……如果範圍係細到停車場、洗手間、邊個餐廳、邊條電梯，咁樣叫市民去做檢測，至最有意思，大家至肯去諗，自己有冇用過呢啲地方。」

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）