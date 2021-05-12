【本報訊】過往涉及違規瀆職的警司級警務人員不乏警隊明日之星，卻因一時貪婪或好色，最終前途盡毀。當中以前O記高級警司冼錦華免費嫖妓事件最為經典。

冼錦華在警隊26年內，一直連番破案建功，由見習督察冒升至統領O記及毒品調查科的高級警司，曾被看好是晉升總警司大熱人選。惟此時爆出他接受夜總會老闆林春葉三次安排免費性服務，換取冼向林經營的夜總會及酒吧「通水」，隨着他被判入獄兩年，生活亦大逆轉。

冼錦華出獄再被控

出獄前夕，冼錦華正式被警隊革職，失去退休金及每月長俸。2006年已服刑完畢的冼錦華，與妻子及林春葉夫婦等五人再上庭，被指在廉署調查期間，未有依例詳盡披露財政狀況，各被判罰款一萬元。

惟冼錦華夫婦經濟狀況已大不如前，辯方求情時指，冼與妻子育有三名子女，其中兩人在外地求學，對夫婦二人造成沉重財務壓力，又指冼正找新工作，需時籌措罰款，終獲法庭寬限三個月繳交。

至於另一名涉及接受性服務的港島總區刑事總部警司吳偉漢，被指包庇會所賣淫活動，吳更教路如何應付警方巡查，包括叫陪酒女郎自稱是客人朋友，將酒類放入櫃內避開檢查等。

當年辯方求情指，吳因想多生一個孩子而花費大量金錢，在經濟壓力下軟弱犯案，又曾呈上大量來自親友、舊同僚等的求情信及警察部嘉許狀，有退休警司更讚他在打擊三合會罪行站在最前線，形容他是英雄，事件終令他喪失近500萬元長俸及每月約四萬元退休金。