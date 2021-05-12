【本報訊】警方國安處長蔡展鵬爆出醜聞，消息在昨日凌晨起被各傳媒廣泛報道，唯獨now將新聞下架，有消息指是now新聞主管陳鐵彪下令，指未獲官方證實前，不可以報道事件。now記者昨在警方記者會上亦「盡責」要求鄧炳強公開證實蔡展鵬涉事，「避免我哋寫錯嘢，又話我哋係假新聞啦老實講」。

多間傳媒昨凌晨開始報道蔡展鵬因涉光顧無牌按摩店而遭調查的消息，包括無綫、有線、now等，但到昨日早上，有關報道卻從now新聞報道、網頁及手機應用程式中消失。消息指，now新聞主管陳鐵彪指示將有關報道下架，並指示新任編輯組主管葉惠民在員工內部群組下達「隻POLICE-SUSPEND（即報道要暫停播出），喺有官方回應前，不要再出」的指令。直到昨日下午，警務處長鄧炳強宣佈開記者會交代事件，now才重新作出報道。本報就此事聯絡陳鐵彪，暫未獲回覆。

記者追問身份：避免話假新聞

鄧炳強昨在記者會上一直只以高級警務人員及同事來指蔡展鵬，迴避提及他的名字。now一名男記者直接詢問鄧炳強：「想問返到底所指嗰位同事係咪就係國安處處長蔡展鵬先生？因為避免我哋寫錯嘢，又話我哋係假新聞啦老實講！」惟鄧炳強仍然迴避提問，只表示「媒體上已經廣泛報道，報道都係我哋調查方向」，到記者再次追問，鄧炳強才證實是在調查蔡展鵬。