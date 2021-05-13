早前被送到竹篙灣檢疫中心隔離的市民，連日炮轟獲提供劣食，之後更發生疑集體食物中毒事件。涉事丹尼食品有限公司是本港四大學生飯盒供應商之一 ，食物環境衞生署回覆《蘋果》查詢時表示，上周五（7日）巡查丹尼食品有限公司，發現其食物室不潔及保存食物溫度不當，已向負責人分別展開檢控程序及發出口頭警告；並檢走食物樣本化驗，結果發現一個食物樣本受蠟樣芽孢桿菌污染，該署會考慮提出檢控。

食物環境衞生署表示，根據紀錄，丹尼食品有限公司持有由該署簽發的食物製造廠牌照。該署人員上周五（7日）到該處所巡查，發現其食物室不潔及保存食物溫度不當，已向負責人分別展開檢控程序及發出口頭警告，亦已抽取食物樣本及環境樣本作化驗，並向有關處所負責人和員工提供衞生教育，及建議處所進行徹底清潔消毒。

該署本周一（10日）再到該處所跟進巡查，發現違規情況已糾正。化驗結果顯示有一個食物樣本受蠟樣芽孢桿菌污染，該署會考慮向該處所負責人提出檢控。

早前逾千名市民曾因大廈有變種病毒個案而須入住竹篙灣檢疫中心隔離，不少市民投訴檢疫中心內膳食惡劣，更疑爆發集體食物中毒，矛頭直指膳食承辦商丹尼食品有限公司。事丹尼食品有限公司是本港四大學生飯盒供應商之一，2019年曾發生食物中毒事件，該公司供應給一間小學的飯盒因出現異味，導致多名學生食用後肚痛或腹瀉。

根據《公眾衞生及市政條例》（第132章）第54條的規定，所有在香港出售的食物，不論進口或本地生產，必須適合供人食用。若觸犯有關法例，可被判最高罰款五萬元及監禁六個月。

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