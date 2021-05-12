【本報訊】立法會昨午開始恢復二讀辯論涉及區議員宣誓的《2021年公職（參選及任職）（雜項修訂）條例草案》，最終花不到五小時便以40票贊成、1票反對，三讀通過。到目前為止，已有26名民主派區議員主動辭職，更有多人因判刑失去議席。政制及內地事務局長曾國衞稱，民政事務局正研究宣誓安排及細節，將盡快公佈，消息指宣誓或安排於5月底或6月初進行。

暫擬徐英偉做監誓人

昨發言的建制派議員無不贊成修例，曾批評今次修例授與律政司過大權力的建制派議員謝偉俊，雖稱不贊成部份修例內容，但形容「政治係妥協」，故原則上支持修例，又指修例後，立會議員過去特權和保護無疑「少咗、細咗」，日後議員即使只是在會議廳內「動口」，亦可能遭律政司「以言入罪」。他又質疑，政府聲稱律政司獲擴權後不會「亂嚟」，「但（律政司）做唔做得呢？我唔知」。

唯一表明反對的熱血公民鄭松泰批評，今次修例令遭律政司提訟的立法會議員和區議員須即時停職，做法完全違反普通法下的「無罪假定」原則。至於政制及內地事務局長曾國衞，由修例開始至草案通過，都未有回應記者提問。

曾國衞在會上讀稿近10分鐘，提及四名曾經被依法認定不符合擁護《基本法》及效忠特區的現任區議員，即是梁晃維、岑敖暉、袁嘉蔚及鄭達鴻，今次條例生效後即時喪失區議員資格，又反駁議員指今次修例賦與律政司過大權力，指若不符合效忠要求的議員留在議會執行職務，將與人大常委會的決定和精神極不相符。

至於區議員宣誓安排，曾國衞指民政事務局仍在研究宣誓時間和地點，初步計劃是民政事務局長徐英偉取得特首授權後，為區議員出任監誓人，未能依法宣誓的區議員會即時喪失區議員資格。

直到現時為止，有26名區議員已各因不同原因辭職，包括涉47人案在囚的元朗王百羽、葵青尹兆堅、東區徐子見等，接連於近日宣佈請辭，另有多人表明因為拒宣誓而辭職，如北區袁浩倫及元朗杜嘉倫等。擔任了13年葵青區區議員的黃潤達，昨日亦向區議會主席提出請辭，他在facebook發文向支持者道歉，他批評政府全方位打壓異己，不斷收窄議會議政空間，考慮到家庭承受的政治風險而決定辭職。