【本報訊】網民前年9月15日發起「港島行街」遊行，其間一名男學生被指用白色膨脹膠損毀港鐵灣仔站鐵閘。經審訊後，裁判官劉綺雲昨裁定男生刑事毁壞罪成，將他即時收押候判。辯方求情透露，男生遭警長箍頸後送院檢查，意外發現患上先天性心臟位置不正，發現遺傳病對被告及其家人來說是雙重打擊。

控罪指被告陳銘彥（20歲）在灣仔站A1出口損壞港鐵的鐵閘。劉官昨裁定作供的警員誠實可靠，接納警員證供。至於辯方質疑控方無法證實閘門上的白膠是被告噴上，抑或是由他人早前噴上，劉官裁決指被告衣物留有白色物體的化學物質與色澤，經鑑證後均與鐵閘上的噴膠脗合。

刑毀罪成 還柙候判

劉官審視證據後，裁定被告當時手持噴罐，鐵閘上所有膨脹膠皆由他所噴。劉官亦排除辯方指被告或在掙扎期間沾上膨脹膠的說法，認為他在案中行為有意導致鐵閘難以開關，令港鐵需要付費清理，符合法律上損壞的定義，裁定罪成。

辯方保留求情，惟先呈上被告的醫療報告。案件押後至本月28日，待索閱被告的更生中心、勞教中心及教導所報告後始判。

警長夏國樺審訊時供稱，當日在灣仔站接到市民投訴指有人縱火，到案發出口調查時發現被告手持連着透明膠喉的黃色氣罐，並聽見他對另一男子說：「幫我睇住，一陣點火」，繼而用氣罐在左邊鐵閘噴上白色泡沫。夏見狀即從後箍住被告，將他拖到行人路上制服，並以企圖縱火罪名拘捕他。

案件編號：ESCC947/20