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涉藏打火槍、防具　學生稱拎錯背囊

1小時前
■被告馮天成被控管有物品意圖損壞財產及未能出示身份證明文件。

【本報訊】網民前年11月發起「八區遊行」，荃灣區有示威者以雜物堵路。一名職訓局學生遇警截查，背囊被搜出打火槍、士巴拿等物品，案件昨開審。學生自辯稱，當日路經天橋時遇上警方封鎖線，遂與其他市民駐足觀察，惟警方突然不斷推進，他情急下不慎取走了別人的背囊，不知內藏涉案物品。

被告馮天成（18歲）報稱學生，被控一項管有物品意圖損壞財產罪及一項未能出示身份證明文件罪，控罪指他於2019年11月10日在荃灣大河道地皇廣場外天橋管有打火槍、士巴拿、面罩巾、護目鏡、防毒面具等物品，及未能出示身份證。案件5月18日裁決。

指警推進下情急誤取

警員易林均昨供稱，當日下午與隊員在港鐵站附近天橋巡邏，其間被告看見他即轉身逃跑，他遂上前截停被告，並在其背囊搜出涉案物件。易續稱，當他要求被告出示身份證時，被告謂：「我冇帶出街。」

裁判官香淑嫻裁定表證成立，被告自辯稱因父母離異，他自小與祖父母居住荃灣，但每逢星期日都會見爸爸。案發當日也是星期日，他相約了爸爸在太子吃午飯，到達港鐵站時才發現之前一晚不慎把銀包遺留在叔叔家中，但由於他有散銀，故決定繼續應約。

被告返回荃灣後，途經天橋時發現前方有警方封鎖線，便駐足觀察情況，同時將背囊放在腳邊。其後警方不斷推進，被告見狀馬上離開，並取去放在地上的一個背囊。被告解釋，該背囊與他原本所揹的十分相似，同樣是灰黑色。被告堅稱曾向警員表示背囊不屬於他，亦有解釋身份證在叔叔那裏。被告稱，代表律師在警署給予的意見是表示「冇嘢講」，故他沒再嘗試澄清事情始末。

案件編號：WKCC3716/20

八區遊行馮天成易林均管有物品意圖損壞財產罪未能出示身份證明文件罪
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