【本報訊】網民前年11月發起「八區遊行」，荃灣區有示威者以雜物堵路。一名職訓局學生遇警截查，背囊被搜出打火槍、士巴拿等物品，案件昨開審。學生自辯稱，當日路經天橋時遇上警方封鎖線，遂與其他市民駐足觀察，惟警方突然不斷推進，他情急下不慎取走了別人的背囊，不知內藏涉案物品。

被告馮天成（18歲）報稱學生，被控一項管有物品意圖損壞財產罪及一項未能出示身份證明文件罪，控罪指他於2019年11月10日在荃灣大河道地皇廣場外天橋管有打火槍、士巴拿、面罩巾、護目鏡、防毒面具等物品，及未能出示身份證。案件5月18日裁決。

指警推進下情急誤取

警員易林均昨供稱，當日下午與隊員在港鐵站附近天橋巡邏，其間被告看見他即轉身逃跑，他遂上前截停被告，並在其背囊搜出涉案物件。易續稱，當他要求被告出示身份證時，被告謂：「我冇帶出街。」

裁判官香淑嫻裁定表證成立，被告自辯稱因父母離異，他自小與祖父母居住荃灣，但每逢星期日都會見爸爸。案發當日也是星期日，他相約了爸爸在太子吃午飯，到達港鐵站時才發現之前一晚不慎把銀包遺留在叔叔家中，但由於他有散銀，故決定繼續應約。

被告返回荃灣後，途經天橋時發現前方有警方封鎖線，便駐足觀察情況，同時將背囊放在腳邊。其後警方不斷推進，被告見狀馬上離開，並取去放在地上的一個背囊。被告解釋，該背囊與他原本所揹的十分相似，同樣是灰黑色。被告堅稱曾向警員表示背囊不屬於他，亦有解釋身份證在叔叔那裏。被告稱，代表律師在警署給予的意見是表示「冇嘢講」，故他沒再嘗試澄清事情始末。

案件編號：WKCC3716/20