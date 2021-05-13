前年8月10日大埔反修例遊行，晚上演變成多區快閃示威，有示威者包圍馬鞍山警署。其間一名區議員女助理被指以雷射筆照射警署平台上的警員，被控管有攻擊性器罪。助理於審訊時辯稱購買雷射筆是為了跟家中愛貓玩耍，當時僅向街坊示範如何使用，惟裁判官不接納被告說法，直指被告是經過策劃部署，與他人集結在一起，並用雷射筆射向警署及警員。對於被告與警員的證供皆與現場片段不符，裁判官指被告是自打嘴巴，而警員則只是記憶有誤差，最終裁定被告罪成，還柙候判。

被告陳惠欣（32歲）報稱侍應，她被控於2019年8月11日在馬鞍山警署對開外管有一支雷射筆。

官指被告解釋建基於一連串巧合及湊巧

被告被捕遭搜出雷射筆、防毒面具連濾罐、黑T恤、泳鏡及口罩。被告自辯解釋，事發時在長沙灣卡拉OK餐廳工作，因知悉翌日有人在深水埗示威，擔心吸入催淚煙，遂在鴨寮街買入防毒面具。至於雷射筆，則是用來回家與貓玩耍。她亦有游泳習慣，當日帶泳鏡回家，擬周末游泳時使用，但因袋中空間不足才沒有帶同泳衣。至於黑T恤則是帶回家準備清洗。

被告又解釋，當晚回家前與街坊聊天，其間曾拿出雷射筆示範如何使用，回家途中被警方截停拘捕。

裁判官彭亮廷今裁決時指，辯方對於被告管有雷射筆沒有爭議，僅爭議被告是否使用雷射筆作傷人用途。彭官認為被告的說法建基於一連串巧合及湊巧，惟他不認為真的是巧合及湊巧，而是經過策劃及部署。

說法與影片不符 被告屬自打嘴巴 警員則只是記憶有誤差

彭官更引用警員所拍的高清影片，直指被告說法與影片不符，例如被告稱與街坊玩及示範使用雷射筆，但影片可見被告與兩名男子先後用雷射筆照向警署；當警司要求拍攝警員「zoom埋啲」，被告擔心容貌被拍下而戴上口罩。而且被告在關鍵議題上作供迴避，前言不對後語，出現自打嘴巴的情況，故彭官拒絕接納被告說法。

彭官接受警方證人誠實可靠，認為他們證供清晰直接，沒有轉彎抹角。而證人並非機器，其記憶能力與影片內容即使有誤差，也不會影響證人的可靠性。彭官認為辯方對於證人的盤問枉然兼徒勞無功。

辯方陳詞時指現場沒示威，亦沒出現過激行為。彭官則指辯方陳詞避重就輕，淡化事件。彭官從影片可見被告與其他人先後用雷射筆照向警署，當警方叫停時，現場有人用粗口回應。

被告另因堵路被裁定罪成候判 外籍丈夫不在港

彭官認為辯方大狀刻意不提被告與兩名男子曾用雷射筆照向警署一事，認為被告與他人在警署對面出現有其目的，亦即集結在一起，用雷射筆射向警署及在警署平台站崗的警員，而被告沒有合理辯解如此做，認為控方證據充份，裁定被告罪成。

被告干犯本案時沒有案底。她另涉於去年2月與他人用雜物堵路，反對政府徵用美孚饒宗頤文化館翠雅山房作肺炎隔離營，早前被裁定在公眾地方造成阻礙罪成，索閱背景報告，還柙至本月18日判刑。

辯方求情時指被告已婚，但外籍丈夫暫不能回港。被告是家庭經濟支柱，任職區議員助理及婚禮佈置員。辯方指被告受社會氣氛影響，才做出與本性不符的行為，猶幸警員眼睛沒有長期創傷。被告自知判監無可避免，望能輕判，早日回家照顧患有長期病的父親。彭官將本案判刑押後至下月2日，其間被告還柙候判。

【案件編號：STCC384/20】

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