DSE中史科今日開考。今年卷一分兩部份，全為選答題。有考生表示試卷比往年容易和直接，沒有太多發揮空間；亦有考生因去年歷史科試題被DQ，為避免觸及近代史敏感議題而選答古代史題目。

今日到九龍塘一間中學考場應試的簡同學表示今年試卷比往年簡單和直接，提供的資料豐富，認為不太着重考核考生本身對史料的認識，亦較多「執分題」。她稱由於資料已提供答題方向，沒有太多個人發揮空間；自己對古代史較熟，故專攻有關題目。

同樣選古代史的黎同學則表示覺得試題難度和往年相若，自己亦有「貼」中部份題目。但她稱去年歷史科試題被DQ亦令她想避免觸及近代史敏感議題，而選答古代史題目。

卷一首部份兩題選一題作答。古代史問及安史之亂；近代史則引用中國國民黨第一屆一宗全會的簽名名冊，及一封孫中山給蔣介石等資料，問國民黨確立的政策及國共合作的原因。

第二部份則古代、近代史各設三題，同學任選兩題作答。當中古代史問及秦始皇統一後的措施、北魏孝文帝漢化措施等；近代史則問到維新運動的影響、中國與蘇聯至1949至1970晚間的關係變化、及改革開放的背景、措施及成效。

至於卷二，考生需從所選的一個單元中，三題選兩題作答。六個單元中，單元一問及五四運動的背景、運動期間馬克思主義在中國傳播的原因、 析述二十世紀五 ヽ六十年代新儒家學者在香港傳揚中國博統文化方面的成就等。

單元二有題目要求考生地理優勢和經濟活動頻繁兩方面，分析自唐至明廣州成為南方重要商港的原因、及析論鴉片戰爭前廣州中外交流的概況；有關知識分子的單元三問及孔子在教育方面的貢獻和司馬遷的經濟主張、王安石變法如何解決北宋政府面對的困難、以及梁啟超由參與維新變法、支持革命到宣揚君主立憲的主張與個人經歷及時局的關係。

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