香港累計33人接種COVID-19疫苗後死亡，港府多番「谷針」無效，疑向大專學界出手。昨日（12日）網上流傳疑似香港中文大學某書院向宿生發出電郵，指接種疫苗的學生可獲優先分配宿位，若宿位有餘始安排未接種疫苗的學生同房，卻限制在公共空間活動。《蘋果》正向中大查詢事件。

面書專頁「CUHK Secrets」昨日刊出聲稱屬中大某書院發出的電郵，內容談及7月份公佈下學年宿位，將考慮按已接種疫苗申請者優先分配宿位，如有剩餘宿位才安排未接種疫苗的學生同房。該電郵續指，未有接種疫苗的學生會限制其在公共空間活動，並將增加其他規定。

在帖文留言的學生反應兩極，有自稱來自美國的中文碩士生，指其母校早已要求所有教職員及學生在秋季開學前須接種疫苗，不論是「共和黨還是民主黨人」：「相信唔打得的人應該有特定程序豁免。我諗中大都係咁，先會特登分開兩批學生」；亦有留言將接種疫苗與自由掛鉤：「總係一點一滴咁無既，你選擇信政府信權威比你既安全，代價就係自己同社會承受」。

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