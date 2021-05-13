立法會昨日三讀通過涉及區議員宣誓的《2021年公職（參選及任職）（雜項修訂）條例草案》，律政司提訟的立法會議員和區議員須即時停職，監誓人亦可自行判斷區議員候選人是否符合條件。修例前有逾25名區議員各因不同原因辭職。

立法會2021年公職（參選及任職）（雜項修訂）條例草案委員會副主席周浩鼎，今晨出席電台節目時對修例通過表示歡迎，形容有關方案可阻止「攬炒派」透過區議會「胡作非為、不務正業、煽動仇恨、醜化中國」。

周指，現時條例上賦予監誓人可令候選人宣誓無效的權力，表示只要監誓人信納其並非擁護《基本法》即可宣告宣誓無效，後續更會以刑事檢控其虛假陳述罪，以免有人企圖蒙混過關「扮乖」宣誓。至於調查工作如何進行及保正公正性，周表示傾向相信監誓人由民政事務局局長負責，「佢應該有個機制安排」。

對於有建制派批評，現時相關條例賦予律政司可即時對議員停職的做法或致不公，周指做法是為了確保該名議員不會在職位上繼續「胡作非為」，又形容現時有充分的反對機制，「你可以向法庭提出反對」。

黃潤達：風險高於承受能力

而昨日已向區議會主席及當局提出請辭的葵青區議員黃潤達出席同一節目時表示，條例草案通過後，區議員面對風險大，需要花更多時間與政府「搏鬥」，言論及議會工作亦有限制，故考慮個人及家庭因素等後，認為繼續留任意義不大，選擇請辭。

深水埗區議員、民協署理主席楊彧在同一節目表示，民協會留守區議會，繼續討論政治議題，未能評估被取消資格機會有多高。

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