有市民前年10月發起九龍大遊行，達35萬人參與。警方在驅散人群時出動水炮車清場，並向尖沙嘴清真寺門外發射藍色水柱。一名18歲男學生被指當日辱罵及掌摑警員，被控在公眾地方作出擾亂秩序行為及襲警罪，案件今於九龍城裁判法院開審。辯方反對控方將被告的招認口供呈堂，直指被告在警車內連番遭警員掌摑並以粗口辱罵，到達警署後又再次被掌摑，迫他道歉。當被告要求送院時，警員威脅指要先簽署口供：「嗱！唔抄就唔送你去醫院！ 由得你痛死為止！」

案件由裁判官鄭念慈審理。現已19歲的被告陳秉臻報稱學生，控罪指他於前年10月20日在彌敦道窩打老道交界公眾地方作出擾亂秩序行為，意圖激使他人破壞社會安寧，另被控襲擊警員18423及警員6185。據悉，被告為應屆文憑試考生。

辯方反對控方將被告的招認口供呈堂，指警員曾使用暴力威脅被告作出招認。

辯方續指，被告被捕後，曾於警車上遭警員掌摑兩邊臉各三下，又被粗言穢語辱罵。有警察指被告讀錯身份證號碼，並謂：「X你老母！錯X咗呀！你係咪唔X知呀！」被告再次讀出身份證號碼，惟警員再度掌摑並喝止「錯啦」，掌摑次數達三至四下。

現場片段顯示警員情緒激動大叫：毅進仔都叻過你呀！

當被告到達尖沙咀警署後，另一名便衣警在接見室內以兇惡語氣對被告謂：「知道自己錯未！仲唔快啲道歉？」並再次掌摑被告謂：「道唔道歉？」被告感到害怕，只好道歉。

而被告錄取口供時，承認自己一時情緒激動才罵警員，但警員卻將口供寫為被告承認「我見到差佬行埋嚟咪打佢囉」。被告要求送院，惟警員要脅指要被告先簽署口供的結尾聲明，「嗱！唔抄就唔送你去醫院！ 由得你痛死為止！」

警員18423陳文道今供稱，案發當晚他身穿防暴裝束，與同袍進行掃蕩行動。約於晚上8時，有30至50人於彌敦道及窩打老道交界叫囂，被告則站在人群前叫：「死黑警！夠膽過來隻揪呀！」身後人士因而起哄。

陳警告對方，惟無人理會。陳決定上前截查被告，但被告不斷後退，大喊：「咪X埋嚟呀！唔畀你咁又點呀！」更突然掌摑陳，導致陳的臉感到疼痛。

陳的同袍6185拿出警棍，被告卻伸手搶棍。陳見狀遂伸手搭在被告手上，但被告繼續扯警棍，導致二人雙雙倒地。其他警員上前協助並制服被告。陳指事後聽到6185表示遭被告扯到肩膀。

控方播放現場片段，畫面顯示警員情緒激動，不斷以電筒照射站在對面的人群，又大叫：「毅進仔？毅進仔都叻過你呀！」

【案件編號：KCCC532/20】

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