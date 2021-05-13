特首選舉料明年3月舉行，特首林鄭月娥與前特首梁振英陣營人士，日前已隔空為林鄭與梁護航。今日梁振英再度透過社交網體闡述自己主張的政策，繼日前提倡成立文化局和青年事務局，今日又拍片重提在郊野公園邊陲建屋。香港民意研究所副行政總裁鍾劍華相信，梁近日的行為反映他有意重返特首崗位。

曾揚言「我會竭盡所能為香港服務，為國家服務」的梁振英近日於網上頻繁發表意見。他今日以中英語拍攝短片，建議在大欖郊野公園邊陲撥出不多於100公頃土地，興建約2至3萬個居屋單位，然後以收回開發土地和建築成本價錢，即呎價6,000元出售。

梁更在標榜自己出任特首時，最後一份《施政報告》曾建議「應思考利用郊野公園內小量生態價值不高、公眾享用價值較低、位於邊陲地帶的土地作公營房屋、非牟利的老人院等非地產用途」並邀請房協研究相關建議，然後暗批政府換屆後，現屆政府中止相關研究，令香港的房屋問題持續惡化。

鍾劍華指，梁振英欲參選特首的意圖明顯，而政圈亦有傳一年前起已經有團隊為梁策劃參選一事，其近期行動令人懷疑梁有意重返特首崗位。不過，鍾認為梁振英與現任特首林鄭月娥都是同一種人，難以讓香港人或北京政府感到有新的選擇，估計梁能成功當選的機會不大，「既然你（梁振英）都畀唔到新嘅嘢（施政想法）我（北京），點解我唔用返林鄭月娥呢？不如畀林鄭做多屆好過喇！」

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