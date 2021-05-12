【本報訊】珠寶店女東主疑為了呃保險金，在港鐵車廂內自編自導自演一場搶劫戲，詎料因預錯車廂開門方向「甩轆」，有爆竊等案底的拍檔「劫匪」之後尾隨店東時又「跟甩」，無奈通電話相約見面，再在另一車站上演同一戲碼。事後店東報案並申索保險賠償。「劫匪」其後被捕，供出事件來龍去脈，昨於區域法院承認串謀詐騙罪。控方指被告將出庭頂證案中女店東，案件押後判刑。

被告鄧家駒（31歲）報稱侍應，有兩次爆竊及四次盜竊案底，去年1月刑滿出獄，其後犯下本案。被告被控一項串謀詐騙罪，指他去年2月至5月5日與梁艷君串謀詐騙怡安工商業保險代理香港有限公司（AON），即不誠實和虛假地上演一宗搶劫案，被告劫去梁若干珠寶，並由梁向AON訛稱遇劫，圖令AON就此向一間鑽飾珠寶公司發出保險金。

梁艷君亦面對串謀詐騙罪，8月16日受審。控方指被告屆時將出庭作供，故申請押後處理被告的求情，獲法庭批准。

案發前加大保額至250萬

案情指，梁去年4月22日向警方報稱遇劫，指乘搭港鐵至佐敦站時，被穿黑衣及戴黑色鴨舌帽男子搶走紅色手提箱跑出列車，共損失328件總值逾249萬元的首飾。AON同日接獲梁提出的保險申索。梁又向警方透露，她開設的鑽飾公司案發前營業額大跌九成，她要負擔月租2.3萬元，還欠下供應商150萬元及50萬元借貸。

警方調查發現梁於案發前約兩個月加大運送保險額至250萬元。被告稍後被捕，警誡下稱：「係嗰個紅衫嘅女人揸住個紅色篋，指使我叫我搶佢個篋，因為佢等錢使。」女子提供一張SIM卡和自己電話號碼給被告作聯絡用，被告將SIM放入一部舊手機，但多次找不到舊手機，要用自己的手機致電舊手機。

被告又指女方曾接觸他，以10萬元報酬邀他「打劫」。「劫案」安排於去年4月22日上演，二人約好在金鐘港鐵站「落手」，女方講明會穿紅色大褸及拖紅色行李箱，惟二人搞錯車廂開門方向，被告錯過在金鐘站下手的機會。其後被告尾隨女方到中環後又「跟甩」，只好致電與她相約於尖沙嘴站外會合，再走進同一車廂，當列車抵達佐敦站、車門準備關上之際，被告終得手。警方事後在涉案珠寶公司辦公室找到六件報失的「被盜」珠寶。

案件編號： DCCC1008/20