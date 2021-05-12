【本報訊】移民潮及疫情夾擊，本港多間學校出現退學潮。教育局表示，截至上周五共收到27份直資學校調整學費的申請，以及47份不調整學費的通知書。目前本港有七十多間直資學校，當中部份為中學暨小學，即本港逾半直資學校均不打算加價。

男拔學費擬加2.4%

翻查資料，教育局去年同期接到22份調整學費申請和35份不調整學費通知書，至去年9月，教育局宣佈接到23間直資學校申請加價，全數獲批，平均加幅約3.68%。

按照多間著名直資學校2021/22學年中一入學資料，拔萃男書院正申請加學費，倘獲教育局批准，男拔本地生課程學費將加價約2.4%，即中學每年學費51,200元、小學則50,000元；至於男拔的IB課程的加價幅度更高，倘獲批將加價約15%，本地IB生每年學費將增至117,300元。港青基信書院亦擬加價6.25%，即每年學費由48,000元增至51,000元。拔萃女書院、聖保羅書院、英華書院、英華小學、聖保羅男女中學（不論是本地課程、IB課程或附屬小學）均不打算加價。

本港現有超過70間直資學校，當中部份學校為中學暨小學。教育局今年3月初向直資學校發信，要求學校遞交財政預算及調整學費事宜。擬於新學年調整學費的直資學校，須就加價諮詢家長及解釋加價原因，亦要回應家長對加學費的意見和關注。

教育局表示，截至上周五共收到27份調整學費申請及47份不調整學費通知書。教育局會按既定程序處理申請，以在新學年開始前完成申請審批程序及通知學校有關結果。

教育局強調，直資學校遞交加費申請時，必須提交財政預算和充份理據。教育局會小心檢視學校提交的理據，確定學校已進行所需諮詢，並按規定將不少於學費總收入10%撥備作為學費減免或獎學金用途，確保學生學習不會因家庭經濟困難而受影響。