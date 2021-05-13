警務處高級助理處長兼國安處首任處長蔡展鵬，日前被爆光顧無牌按摩店（俗稱「骨場」）期間遇上查牌，目前正在休假接受調查。警務處處長鄧炳強昨午（12日）在警察總部外會見記者時，雖然未有正面回應多個疑問，包括蔡展鵬有否接受色情服務、事件有否涉及刑事成份等，但翻查早於4年前播出的《警訊》片段，卻可以找出一些端倪，了解甚麼是「無牌按摩店」。

同性按摩毋須領牌

多年來一直由港台製作、於去年8月中停播的《警訊》，早於2017年曾播出「罪案呼籲 – 經營無牌按摩院」，通過模擬片段向觀眾解說香港法例第266章《按摩院條例》。

在片中，男主角去到一間按摩院，打算接受全身按摩，並要求由「力氣大」的按摩技師負責；在過程當中，按摩技師先後為男主角按壓肩、頸、腰及背部，至男主角拖着技師的手，並要求再為其按摩肩部時，獲回應一句「冇問題」才驚覺技師為男性；男主角其後獲悉由於相關按摩院沒有領取牌照，故只能由同性技師進行按摩，模擬片段至此結束。

一名警員主持此時步出，解說《按摩院條例》，指若為異性顧客提供全身按摩服務，按摩院須先行領取牌照，如上述片段中的技師為女性，就可能已觸犯法例，一經定罪，最高刑罰可被判罰款5萬元及監禁6個月；而足浴店則毋須領取按摩院牌照，惟僅可提供包括膝蓋以下的腳部按摩服務，以及臉、頭皮、頸、肩、手及手臂的按摩服務，若超出有關範圍，就可能觸犯法例。

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