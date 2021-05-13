民協深水埗區區議員何啟明前日（11日）出席區議會大會期間，由於有見唔少當區區議員已請辭或者將被DQ，令當日變成最後一次齊人開會嘅大會，席間一度攞咗支酒出嚟送別同事，點知呢個舉動，就令佢連日成為建制派圍攻目標。何啟明今日就決定就當日會上飲酒一事致歉，並承諾日後唔會再喺會上飲酒。

何啟明今日喺Facebook解釋，當日會上飲酒，純綷出於送別同事嘅「長平相送」心情，原本深水埗民政專員都話明白。點知當日午飯時間過後，當局態度就即時大變，包括建制派在內嘅各路人馬，紛紛大肆撻伐佢飲酒一事，更連累到該會主席楊彧成為戰靶，佢對此表示非常抱歉，決定今日即刻去信楊彧表示歉意。

何啟明喺信中話，當日深水埗民政專員會上亦表示明白佢哋為同事餞行嘅心情，奈何事件令到公眾誤會，絕非佢本人原意，為此佢決定就會上飲酒一事致歉，並承諾日後唔會再喺會上飲用酒精類飲品，希望公眾體諒佢當日唔係唔尊重區議會，而只係想對議員同事嘅離別表達心意。

何啟明喺fb又再次向受影響嘅人致歉，承認自己今次做法有欠謹慎，「我謹此宣誓，以後在會議上不再飲酒，希望得到大家信納」。

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