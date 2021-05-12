【本報訊】觀塘裕民坊重建項目內，餘下分別經營皮具和果汁的店商不滿賠償未解決，拒絕遷走，昨是皮具店遷出期限，市建局動員近百人再清場，其間發現店內沒人留守，將皮具店圍封，未遇反抗。至於果汁店料於下周二到期搬遷，老闆娘明言趕緊清貨，只能做到最後一日，前路茫茫。關注團體批評市建局沒「以人為本」，造成街坊「一無所有」的雙輸局面。

果汁店趕清貨 下周二須遷出

目前裕民坊僅剩最後一商戶裕發鮮果汁未搬走。本報聯絡到果汁店老闆娘張太，她稱果汁店遷出限期是下周二，連日來她也開檔：「清貨呀！清得幾多得幾多。」她指只與市建局聯絡過兩次，但對方沒明確安置或賠償，令她十分徬徨。

繼上周三及周四，市建局先後動員約100人到裕民坊架起三重鐵馬，有商戶一度用鐵鏈反鎖自己在店內，最後被強行抬走；至昨早9時，局方再出動近百人清場，搬來欄杆圍封遷出期限屆滿的安記皮具對開一段約50米路段。執達主任在安記皮具外宣讀「管有令狀」，叩門確認無人後即收回物業。

關注團體「活在觀塘」袁先生在場批評，市建局造成街坊一無所有的雙輸局面，其間關注組被保安員驅趕，高叫口號：「市建無良，地政可恥。不法抬人，打壓街坊，消滅舊區。」活在觀塘facebook專頁稱，安記皮具許生兄弟與市建局談判失敗，通宵收拾貨品離去，「默默接受舖頭圍封，而或一無所有的未來。」市建局回應稱重建計劃中，已提出多項津貼及搬遷安排。