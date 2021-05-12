特首林鄭月娥雖然未表明會否尋求連任，但特首跑馬仔似乎已開始，先有行會成員的湯家驊撐林鄭係「最開放」特首，希望林鄭「留低」，之後又輪到「梁粉」張志剛反駁，力撐前特首梁振英「出山」，而曾經想選過特首嘅行政會議成員、新民黨葉劉淑儀接受網媒訪問，就話相信林鄭一定想連任，不過就冇講明支唔支持林鄭連任，又唔肯評論林鄭嘅表現。

葉劉接受網媒《思考香港》專訪，《思考香港》之前都訪問過湯家驊，湯大狀之前就喺呢個節目表態撐林鄭連任，而葉劉亦被主持問林鄭係咪特首「跑馬仔」入面嘅「其中一隻馬」，葉劉毫不諱言話一定係，仲話佢相信林鄭一定想連任，而且林鄭又親自出任國安委主席，幫北京在港落實國安法兼「完善」選舉制度，又無懼受外國制裁，咁為國家付出代價。

不認同湯大狀「最開放」之說

不過，葉劉唔認同湯大狀話林鄭係「最開放」特首之說，仲話唔知點解湯大狀話林鄭係最開放特首，又話唔知係咪因為林鄭委任咗泛民羅致光，同埋湯大狀都來自泛民，就話林鄭係「最開放」特首，但葉劉話委任幾個人係唔夠嘅！至於佢支唔支持林鄭連任？葉劉推說林鄭係行會主席、自己嘅上司所以不便評論，講到林鄭表現，葉劉只係話林鄭挑戰好大，個挑戰大過特區嘅能力，整個特區政府嘅能力。

李八方