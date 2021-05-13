2018年3月立法會九龍西議席補選，兩名居民組織義工涉嫌以內含藥油、食油及頸巾等共值百元食物和日用品的「福袋」，賄賂深水埗海麗邨主婦及無業漢，要求二人投票給民建聯鄭泳舜。四人被控選舉舞弊，案件經審訊後，今在西九龍裁判法院裁決。暫委裁判官許肇强認為，其中一名義工有串謀意圖，多次向居民發訊提及「民建聯」、「投2號，有嘢送」等，不認為是「拉票」，更反問：「拉票唔係應該根據過去表現說服選民投票咩？」而曾任李慧琼議辦助理的另一名義工負責提供選民名單，認為她對串謀協議有認知，最終裁定兩人罪成，還柙候判。

三女一男被告依序包括「海麗之友社」義工鄧奕梅（42歲）、王維霞（52歲）、居民主婦陳惠娟（50歲）及無業男子李謀（50歲）。四人面對三項選舉舞弊控罪。

鄧及王同被控串謀在選舉中向他人提供利益，控罪指兩人2018年2月28日至3月11日連同其他身份未明人士，提供利益給海麗選民。陳及李則各被控在選舉中接受利益作為投票誘因，控罪指兩人於同年3月5日至11日分別同意接受福袋，作為投票給鄭泳舜的誘因。

暫委裁判官許肇强裁決指，控方已證明第一及第二被告兩人有串謀意圖，並指第一被告多次向居民發訊息，提及「民建聯」、「投2號，有嘢送」等，不接納她自稱只是「拉票」及「投票統計」等開脫理由，反問：「拉票唔係應該根據過去表現說服選民投票咩？」

許官亦不接納被告因從內地來港、詞不達意等抗辯理由。另外，第二被告向第一被告提供選民名單，法庭認為她對串謀協議有認知，最終裁定兩人罪成。

控方未能證明福袋構成兩選民被告投票取向誘因

至於第三及第四被告，許官指二人沒有在訊息中承認過投票是因為收到福袋，控方沒有足夠證明福袋構成二人投票取向的誘因，舉證有疑點，不足以定罪，因此裁定兩人脫罪。

辯方求情時希望法庭考慮為兩名被告索取社會服務令報告。惟許官指出，選舉必須公平公正，賄選是嚴重罪行，下令兩人即時還柙，押後至5月26日，等待索取背景報告始判刑。

涉案補選因游蕙禎被DQ褫奪議員席位而觸發，鄭泳舜與泛民支持的姚松炎各取得約10萬票，鄭以不足2,500票之差擊敗姚。

根據雙方同意事實中所陳述，2018年3月，鄧應王的要求，向王提供10名海麗邨居民的個人資料，包括姓名、電話及地址，當中包括第三被告及第四被告。到3月11日投票當日，鄧提醒第三及第四被告等人投票予鄭泳舜。第四被告回答正前往投票，惟最終因其登記選民資格已過時限而不獲准投票。

次被告王維霞曾以時薪45元受聘於李慧琼議員辦事處，擔任兼職議員助理，直至2018年8月31日。

【案件編號：WKCC3866/19】

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