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眼見政府「谷針」成效不彰、外防輸入個案不力， 73歲嘅醫學會會長蔡堅噚日就身體力行打第一針BioNTech疫苗，至於佢點解打BioNTech而唔打科興？佢話要跟佢「老師」打BioNTech，至於佢「老師」係邊個？八方估唔到竟然係政府專家顧問袁國勇！

袁國勇教傳染病

蔡堅噚日去打第一針BioNTech後表示，佢話自己冇太大需要打針，又唔使去外國，又唔使返國內，連戲院都唔去睇戲，不過印度疫情大爆發，政府又「走漏」輸入個案流入社區，所以都係選擇打疫苗。

咁點解唔打科興疫苗？蔡堅話要跟佢「老師」袁國勇打BioNTech，但袁國勇今年先64歲，點會係73歲蔡堅嘅「老師」？蔡堅解釋袁國勇係教佢傳染病嘅，所以係佢老師嚟，咁袁國勇打邊隻疫苗，佢都跟袁國勇打邊隻，而且數據嚟講，BioNTech係比較清楚啲，亦都係全世界打得最多嘅疫苗，所以佢揀BioNTech打。

蔡堅又話自己雖然年紀大，有輕微冠心病、血壓高、糖尿病、膽固醇高等慢性病，胃、大腸同腳又做過手術，但佢認為自己控制好病情，打針後冇不適，所以希望身體力行，鼓勵更多市民因此打針，佢又批評政府宣傳打疫苗手法比較家長式啲同舊式啲，連國內都用啲比較先進啲方法，用歌星呀、新嘅方法宣傳，話𠵱家官員做得辛苦，連姜濤係邊個都唔清楚，好難去推廣打針嘅，佢建議「谷針」方法之一，係可以打針嘅，派一張MIRROR演唱會嘅飛，佢諗到時個個後生仔都會去打針啦。

李八方