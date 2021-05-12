【本報訊】受疫情影響，本港失業率持續高企，不少市民生活朝不保夕。今年首三月受社署資助的「短期食物援助服務計劃」（俗稱食物銀行）獲批宗數較去年同期急升四成，勞福局局長羅致光昨表示，計劃會在八月開始恒常化，但拒絕資助更多機構加入。有民間團體表示，疫情後收到逾六倍求助，促請局方增加資助機構數目，並放寬申請市民的援助期限。

羅致光：8月起恒常化

羅致光昨日於立法會回覆議員口頭質詢，指由今年1月至3月，短期食物援助服務計劃有5,076宗申請獲批，涉及10,708名受惠人次，分別較去年同期上升40.6%及45%，另有1,028宗申請獲延長服務，較去年同期上升53.9%。

他預計將會有更多人需要服務，故將於今年8月起將計劃恒常化，共預留約4.15億元經常開支，當中行政費佔15%，主要涉及人手開支，料每年可惠及六萬至八萬人次。此外，服務計劃將於6月1日起放寬申請資產限額，為期一年，料額外可多約12萬人次受惠。

至於服務機構數目會維持八個，包括東華三院、保良局、聖雅各福群會等，他解釋社署服務已覆蓋全港，並將轉為恒常化，故未有計劃資助更多機構加入援助服務，但表明並無備存其他未受社署資助機構的數字。

關注綜援低收入聯盟亦有自發組織食物援助計劃，組織幹事李大成表示，疫情前每月僅有百餘名街坊到聯盟申請計劃，疫情後最高峯曾增至有600至700人輪候。

目前社署資助計劃會提供不超過八星期的食物援助，他認為，部份草根市民或因為政府計劃並非長期，而且部份需社工轉介，故選擇聯盟的服務。

李大成樂見政府將計劃恒常化，但認為同時反映政府仍未能解決社區貪窮問題，建議政府應積極改善基層的就業政策。他指自己及組織員工「做到踢晒腳」，促請局方將更多民間機構加入援助計劃，並放寬申請市民的援助期限。