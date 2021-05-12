本地第四波疫情或接近尾聲，《蘋果》整合所有確診個案，製作確診個案搜尋器，方便讀者了解個案資料；亦製作了互動數據圖表合輯，分析香港、中國，以至全球疫情至今的形勢。

本港5月12日新增2宗COVID-19確診，1宗輸入確診是來港菲傭，餘下1宗本地確診是經2場聚會傳染變種病毒予3名菲傭的菲裔女護士之42歲兄長，令連續4天本地零感染斷纜。初步確診則少於10宗。據悉，政府再為已驗出抗體的染疫兄長之女友做核酸檢測，終呈陽性，一旦確診，由印裔男衍生的社區感染變種群組便增至10人。

今次變種病毒社區感染群組的「零號病人」、本港首宗變種病毒流入社區的杜拜來港的印裔工程師（第11643號個案），感染源頭一直成謎。鍥而不捨追尋病毒來源的理大醫療科技及資訊學系副教授蕭傑恒團隊，為多宗尖沙嘴華美達華麗酒店個案做病毒基因排序，發現印裔男的病毒基因，與鄰房一名菲律賓來港的28歲男子（第11544號個案）的基因排序幾乎完全相同，只有一個基因變異位置不同。

蕭傑恒指出，第11544號個案在3月25日到港，在該酒店隔離至4月6日，並於4月5日的檢測樣本確診。由於他住的房間剛好相鄰印裔男，相信他很可能把病毒傳染印裔工程師，印裔工程師從而進一步將變異病毒株帶到社區。

染變種病毒菲裔漢女友含抗體 核酸檢測終呈陽性

由印裔男（第11643號個案）及其涉瞞疫蹤的菲裔護士女友（第11672號個案）所引發的變種病毒社區感染群組，再多1人確診。患者是菲裔女護士的42歲兄長（第11815號個案），早前送院再做核酸測試，終呈陽性。他在中環置地太子的Oliver’s the Delicatessen做售貨員，5月1日最後上班，未知是否有抗體，病毒基因分析結果待定。

而兄長的同居女友，早前抗體測試已呈陽性。據悉，政府再為她做核酸檢測，終呈陽性。她正留醫瑪嘉烈醫院，不過病毒量太低，相信難做基因排序，一旦確診，由印裔男衍生的社區感染變種群組便增至10人。

翻查資料，染變種病毒的菲裔女護士、其兄長及兄長女友4月13日於柴灣興華（二）邨豐興樓出席家庭聚會，兄長、兄長女友及嬰兒19日再去深水埗福榮街37號，與3名分別住東涌映灣園、太古康怡花園和薄扶林豪峰的菲傭（第11773、11793及11797號個案）聚會，懷疑因此播毒3人。

全港外傭第2次強檢

政府又刊憲要求所有在港工作的外籍家庭傭工，須於5月15至31日接受第二次檢測。檢測期包括3個周末，方便外傭安排時間。承辦商會提升社區檢測中心及流動採樣站的檢測量，特別是周六日。政府呼籲僱主盡量安排讓外傭於平日在社區檢測中心檢測，並先行預約，避免外傭集中於周六日才聚集排隊檢測。

政府解釋，由於N501Y變種病毒株的潛伏期或較長，加上同一感染群組的數名患者染疫後，曾多次到訪外傭聚集地，部份患者更曾脫下口罩，增加傳播風險，考慮到外傭要照顧長者及兒童，為審慎起見，便要求外傭接受第2次強制檢測。

另外，政府早前放寬檢疫安排，與變種病毒確診本地個案同廈的居民毋須檢疫，改為多日強制檢測。衞生防護中心提醒柴灣興華（二）邨豐興樓的居民，須於今日再檢測。此外，由於沒有新增源頭不明確診，繼續不設疫情記者會，為連續5天取消。

5.12強制檢測場所

政府刊憲多14個場所強制檢測，全部都是僅爆發上呼吸道感染的學校。4月29日至5月12日曾身處下列14間學校逾2小時者，須於5月15日或之前檢測，或在17日或之前交回樣本瓶。若受檢者在10至12日已檢測，可獲豁免。

●馬鞍山合一堂單家傳紀念幼稚園

●禮賢會荔景幼兒園

●九龍塘約克國際幼稚園

●元朗珈琳中英文幼稚園

●粉嶺明愛香港崇德社幼兒學校

●粉嶺保良局莊啓程夫人幼稚園

●馬鞍山基督教宣道會頌安幼稚園

●九龍塘迦南中英文幼稚園

●尖沙嘴德信幼稚園

●何文田維多利亞國際幼兒園

●協康會灣仔中心

●鰂魚涌小學

●沙田救世軍田家炳學校

●將軍澳東華三院王余家潔紀念小學

染變種患者住處須多次檢測

半山堅尼地道8號

●5月12日

東涌映灣園悅濤軒第11座

●5月11日

●5月18日

尖沙嘴美園大廈

●5月11日

●5月15日

●5月22日

荃灣荃威花園R座

●5月11日

●5月15日

●5月22日

鰂魚涌康怡花園N2座

●5月11日

●5月16日

●5月23日

薄扶林豪峰

●5月11日

●5月16日

●5月23日

柴灣興華（二）邨豐興樓

●5月13日

●5月18日

●5月25日

受禁飛令影響 僱主可延現任外傭合約3個月

當局4月20日起禁止從印度、巴基斯坦及菲律賓出發的民航客機抵港14天，原定在這段期間抵港的外傭須押後行程。勞工及福利局翌日（21日）在社交網站表示，自去年12月底起，新聘外傭所獲發工作簽證的有效期，已由以往的3個月改為6個月，故絕大部分外傭的簽證在14日後應仍屬有效。當局續指，如外傭未能及時來港而僱主現時已聘有外傭，僱主可按政府早前宣佈的彈性安排，延長現任外傭的合約有效期限最多3個月。

勞福局又指，如僱主直接於「指定檢疫酒店計劃」的酒店預訂了房間讓外傭接受檢疫，而外傭受政府政策影響而未能來港，按照酒店與政府簽訂的合約條款，酒店須向外傭僱主退回相關款項，僱主可與酒店直接商討退款事宜。

安老殘疾院舍工針後免強檢

政府宣佈第15輪安老院、殘疾人士院舍及護養院員工強制檢測即將展開。由安老院、殘疾人士院舍、護養院以及附設於安老院或殘疾人士院舍的處所的日間服務單位僱用並於5月28日至6月10日期間值勤，或透過與院舍或上述單位該期間向住客或使用者提供服務的人士，須於5月14日至27日期間接受核酸檢測。

政府早前亦已規定有關員工若於5月14日至27日期間值勤，則須於4月30日至5月13日期間檢測。而在檢測期限14天前已接種兩劑疫苗的人士則毋須檢測。

各區免費流動採樣站

因應指定表列場所和恢復晚市堂食的食肆，其職員須定期強制檢測，加上再有多棟大廈的到訪者要強制檢測，政府免費讓市民到21間社區檢測中心檢測，亦在各區另設16個流動採樣站，或延長現有採樣站的服務期限，供他們免費檢測。

政府又表示，準備在未來數個周末增設多個流動採樣站，以便滿足外籍家庭傭工的檢測需求。

所有市民

●中環愛丁堡廣場（至5月16日）

●黃大仙廣場（至5月16日）

●九龍佐治五世紀念公園七人足球場（至5月17日）

●旺角麥花臣遊樂場（至5月17日）

●尖東加連威老道100號（至5月16日）

●尖沙嘴漢口道5至15號漢口中心外（至5月16日）

●荃灣沙咀道遊樂場（至5月16日）

●元朗安興街安興遊樂場（至5月16日）

●天水圍天瑞體育館（至5月16日）

●屯門建生社區會堂（至5月16日）

●大埔社區中心籃球場（至5月14日）

●東涌北公園七人硬地足球場（至5月14日）

須強制檢測人士

●鰂魚涌社區會堂停車場（至5月16日）

●長沙灣麗閣邨麗閣社區會堂（至5月16日）

●沙田大會堂廣場（至5月16日）

●大圍香港中文大學校友會聯會張煊昌學校（5月12日）

供重開場所之強檢職員

●油麻地鴉打街臨時遊樂場（至5月17日）

外傭

●中環遮打花園（5月15至16、22至23、29至30日）

●維園6號足球場（5月15至16、22至23、29至30日）

●荔枝角公園入口（5月15至16、22至23、29至30日）

●油麻地鴉打街臨時遊樂場（至5月17日）

●九龍公園小型足球場（5月15至16日）

●荃灣公園大河道入口（5月15至16、22至23、29至30日）

第三輪檢疫酒店名單減至30間

政府公佈第三輪指定檢疫酒店的名單，新一輪酒店共30間，較第二輪有36間酒店減少6間，提供房間約8,300間，減少1,700間房。合約期由4月21日起至6月19日。第三輪檢疫酒店當中29間亦屬第二輪指定酒店，新加入的有一間；有8間位於中西區，灣仔和九龍城區各有5間。

政府表示，3月4日發信邀請約2,000間持有效酒店或旅館牌照的酒店申請為第三輪指定檢疫酒店，共收到70間的申請。經評估後揀選了30間作為第三輪指定檢疫酒店，供從中國以外地區抵港人士選擇入住。

本港疫情

●確診（截至5月12日16:55）

11,814宗（12日大至100歲）、9隻狗、8隻貓

●疑似／初步確診

1宗疑似個案

●死亡個案

210宗（38歲至98歲）及1隻寵物狗

●出院個案

多2人出院（第11681、11775號個案），共11,505人（包括確診及疑似患者）

●住院個案

67名確診者仍留醫；2人危殆（第6794、9907號個案）、1人嚴重（第10358號個案），其餘64人情況穩定。

確診個案過去14天有病徵時到訪的大廈名單（按此查看）

兩岸疫情（截至5月12日09:05）

兩岸疫情最新數字：大陸5月11日新增16宗確診個案，全屬境外輸入病例，分別為廣東8宗，上海3宗，江蘇1宗，浙江1宗，山東1宗，四川1宗，陝西1宗。累計確診病例90,799宗，死亡病例共4,636宗。台灣累計確診1,210宗，死亡個案12宗。

外國疫情（截至5月12日10:15）

根據美國約翰斯霍普金斯大學（JHU）統計，全球染疫人數超過1.59億、死亡人數超過331萬。疫情最嚴重的美國，累計確診超過3,277萬宗，是目前唯一確診數超過3,000萬的國家，死亡人數超過58.2萬。印度確診人數超過2,299萬，死亡人數逼近25萬。巴西確診人數超過1,528萬，死亡人數超過42.5萬。法國、土耳其確診超過500萬。俄羅斯、英國、意大利確診則突破400萬。西班牙、德國、阿根廷、哥倫比亞確診超過300萬宗。確診逾200萬宗的國家則有波蘭、伊朗、墨西哥、烏克蘭。秘魯、印尼、捷克、南非、荷蘭、加拿大、智利、伊拉克、菲律賓、羅馬尼亞、瑞典、比利時等12國確診宗數均超越100萬大關。

●尼泊爾衞生和人口部周二公佈的疫情數據顯示，該國當天新增確診和死亡病例數均破紀錄，單日新增確診病例連續7天超過8,000宗。

尼泊爾過去24小時新增死亡個案225宗，相比前一天的139宗大幅增加，累計死亡4,084宗；新增確診病例9,317宗，比前一天的9,127宗增加190宗，累計確診413,111宗。

●法國累計確診病例超過580萬宗。從當天起，所有法國成年人可預約新冠疫苗接種。

法國疫苗接種平台發佈消息說，從周二起所有法國成年人可預約接種疫苗，主要針對18歲至49歲的健康人群，大約涉及2,300萬法國人。不過，目前疫苗接種平台為這部份人群預留的疫苗數量有限。

●十大確診宗數最多國家，括弧內為死亡人數：

美國 32,772,104 (582,791)

印度 22,992,517 (249,992)

巴⻄ 15,282,705 (425,540)

法國 5,861,384 (107,096)

⼟⽿其 5,059,433 (43,589)

俄羅斯 4,840,948 (112,063)

英國 4,455,440 (127,890)

意⼤利 4,123,230 (123,282)

⻄班牙 3,586,333 (79,100)

德國 3,547,901 (85,206)

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