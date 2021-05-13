延長法定產假去年底生效，由10個星期增至14個星期，政府預期每年約有2.7萬名女性僱員受惠。惟勞工處最新資料顯示，上月1日至本月11日，只收到331宗僱主申領發還新增產假薪酬，其中48宗已審批個案，共發還給僱主約88萬元已支付的新增薪酬。有勞工團體認為申請宗數不合理地極少，「難以想像」，促當局檢視情況及加強宣傳。

港出生率按年跌21% 為1981年以來新低

經歷反修例運動及COVID-19疫情，本港生育率進一步下跌。政府統計處資料顯示，去年僅有41,955名新生嬰兒，按年下跌21%，是自1981年以來最少。今年首兩個月亦只有6,480名嬰兒出生，較去年同期減少9.1%。儘管本港法定產假去年底起由10個星期增至14個星期，以促進女性僱員的產假福利，但在低生育率下，似乎作用不大。

《2020年僱傭（修訂）條例》去年12月11日起生效，合資格女性僱員在條例生效當日或之後分娩，可享14個星期法定產假。僱主於今年4月1日起，可向政府申領發還在條例下需額外支付給僱員的新增4個星期產假薪酬，每名僱員以8萬元為上限。政府參考2019年統計數據，估計每年約有2.7萬名女性僱員受惠於延長法定產假，每年涉及公帑開支約4.98億元。

惟勞工處回覆《蘋果》查詢指，今年4月只收到177宗僱主申請發還已支付新增產假薪酬，每宗個案代表一名僱員，當中48宗已審批，涉款約88萬元；本月1日至11日則收到154宗申請，已審批87宗，由於發還款額按月統計，暫未能提供5月款額數字。換言之，過去約1個半月合共僅得331宗申請，與政府預期每年約有2.7萬名女性僱員受惠，相距甚遠。

僱主支持延長產假：有政府資助開支不大

叙福樓集團主席及行政總裁黃傑龍透露，新例推行至今，其集團有6名僱員享有14個星期法定產假，其中一人已完成14周產假，並已向政府申請發還新增薪酬。他認為，延長產假對女性僱員的福利及整體社會效益都是好事，由於有政府資助，不會對企業造成太大開支，希望長遠可改善香港的生育率，減低人口老化速度，對提升勞動人口也有幫助。

統計處資料顯示，去年12月至今年2月有8,075名新生嬰兒。職工盟統籌幹事王宇來指出，即使該批嬰兒母親並非全部在職，但勞工處只接獲331宗僱主申請發還新增薪酬，形容是「難以想像，出奇地少」。他指，即使受疫情影響，不少僱員被迫放無薪假，但產假仍受勞工法例保障，促當局檢視情況及加強宣傳。

議員反對加開編外職位負責 勞福局修訂新職責包括規管工會

立法會人力事務委員會下周二（18日）討論實施發還產假薪酬計劃，包括擬開設首席勞工事務主任編外職位，為期3年。有關開設的編外職位曾於今年3月16日人力事務委員會討論過，當時勞工及福利局指，該職位主要監督發還款項機制，及協助取消強積金對沖後向僱主發放資助等，當時有議員表明反對開設有關職位。

但勞福局提交立法會最新文件顯示，修改有關職位的職責，並增加一項，就是規管職工會，確保遵守《職工會條例》及相關法例，包括《港區國安法》，以及督導有關投訴職工會的調查及跟進工作。

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