前年反修例運動期間，35歲男子梁凌杰在金鐘太古廣場高處棚架掛上標語，其間墮樓身亡，死因研訊繼續。事發當日，時任立法會議員鄺俊宇一度表示欲接觸梁凌杰進行勸說，遭在現場維持秩序的時任總督察聶凱鵾拒絕。惟聶今作供時亦坦言，不排除當日若讓鄺協助游說，情況或會有良好發展。鄺俊宇原本並非今次死因研訊的證人，惟今日散庭前，死因裁判官高偉雄透露已指示警方聯絡鄺俊宇，將安排他明天出庭作供。

鄺俊宇表示：「這是我可以為凌杰做的最後一件事，我會出庭協助作證。」

鄺俊宇的名字原本不在今次死因研訊的證人列表中，惟死因裁判官高偉雄今於散庭前透露，已指示警方聯絡鄺俊宇，安排他明天出庭作供。庭上未有交代原因及詳情。

案發時為中區警區行動組總督察、現為交通總部警司聶凱鵾今早作供曾提及鄺俊宇。他指當日有談判人員在地盤內游說危站男子，其間時任立法會議員鄺俊宇及「佔旺女村長」畢慧芬到達封鎖線外，親自向聶表示欲接觸該男子及進行勸說。

惟聶考慮到當時已有談判組同事處理，而雙方需要時間建立互信；加上二人在聶詢問下均表示不認識該男子，也非專業的談判人士，擔心讓他們中途加入遊說工作會令事情複雜化。聶遂再向二人解釋指男子手持鎅刀，或對市民的人身安全造成風險，故拒絕二人要求。二人表示明白，並且再無作出類似要求，逗留一會後離開。

死因研訊主任曾追問聶，當日有沒有考慮過以鄺的議員身份或知名度，可能令情況有良好發展？聶表示不能完全排除這個可能，但強調警務工作是以保障市民安全為前題，而當時男子手持已推出刀片的鎅刀，難以評估事情會向好抑或壞的方向發展。

【案件編號：CCDI481/19】

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