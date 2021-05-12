【本報訊】屯門掃管笏村附近上月中有多名男子擅自鎖車，向停泊車輛的行山人士索取解鎖費，其間有行山客拒絕付費解鎖，遭多人用鐵通毆打受傷。警方昨拘捕三名男子，不排除有更多人被捕。

同地一年八宗爭執

被捕三男（40至47歲）分別報稱公司老闆、維修工人及建築工人。屯門警區早前接報後，將案件交由重案組跟進。昨早約6時，探員在現場附近拘捕三人，涉有意圖嚴重傷人及刑事恐嚇被扣查。

警方稱，不排除有人利用涉事現場位置與景點相近，以各種手段向行山人士苛索金錢，甚至暴力對付拒絕付費者。過去一年在同一地點接獲約八宗關於泊車爭執事件，當中涉及不滿車輛無故被鎖及泊車費增加，但受害人往往怕麻煩或涉及金錢較少，拒絕協助警方追查。至於案發位置為村內土地，業權誰屬仍須核實。

上月18日，受害人與妻子及兩名兒子到大欖涌水塘行山，把車輛泊在涉事掃管笏村附近一塊爛地。一家四口行山後回原處取車，豈料車輛被鎖，車頭擋風玻璃有一張寫有聯絡電話的字條。受害人致電後一名男子出現，要求受害人支付解鎖費300元。受害人斷言拒絕，另外四男現身，以言語恐嚇並以鐵通等襲擊受害人。受害人妻見丈夫頭破血流只得付費，五人收錢後離去。