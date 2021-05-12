【時事聚焦】

【本報訊】政府規定公務員必須宣誓擁護《基本法》及效忠特區後，觸發公務員事務局劈炮潮。公務員事務局提交立法會的最新文件披露，2020/21年度有逾1,860名公務員辭職，佔全體公務員人數1.05%，無論是辭職人數或比率均是自1998年以來最多，創23年新高。有公務員指公務員辭職人數增加，與本港政治環境有關，估計未來數年公務員辭職率仍會高企。

現時公務員人數約17.8萬。公務員事務局今年1月向各政策局及部門發出通告，規定去年7月1日或之前入職的公務員，必須宣誓或簽署聲明擁護《基本法》及效忠特區；去年7月1日後新入職的公務員，則早於去年10月已作相關安排。

未來辭職率料仍高企

公務員事務局提交立法會公務員及資助機構員工事務委員會文件顯示，2020/21年度約有逾1,860名公務員辭職，佔整體公務員人數約1.05%，較前一個年度多出約200人，增幅超過一成，兩者都是1998/99年度以來最高。

局方指出，雖然近年公務員因辭職而離任的數字稍為增加，但比率仍低，於2016/17至2020/21的五個年度，公務員辭職人數佔實際員額的比率介乎0.63%至1.05%，當中大部份辭職者在試用期完結前離任。

局方認為，試用人員尚在公務員事業的起步階段，若發覺他並不適合在政府長遠發展，在試用期離開亦可以理解。

至於2020/21年度，公務員流失人數約為8,500人，佔實際員額約4.8%，當中退休人數佔約6,000人，其他包括辭職、約滿離職和去世等。

有公務員表示，公務員辭職人數不斷增加，與本港政治環境有關，2019年反修例運動，已令不少公務員對政府失去信心，萌生去意，過去一年港版國安法生效以及要求公務員簽署宣誓聲明，更加深部份員工離職決心，引發劈炮潮，他估計未來幾年公務員辭職率仍會高企。

薪酬趨勢恐負數 或需減薪

公務員一向薪高糧準，被視為鐵飯碗，惟好景不再，將於下周出爐的薪酬趨勢調查顯示公務員薪酬調整不樂觀，有公務員團體指扣除遞增薪額後，薪酬調查結果恐現負數，即有機會減薪，尤以高級公務員為甚。

高級公務員協會主席李方沖坦言今年薪酬趨勢有機會出現負數，扣除遞增薪額後，若負數較大，更可能要減薪，料高級公務員首當其衝。

公務員工會聯合會總幹事梁籌庭認為政府今年應繼續凍薪，「舊年有得加就唔加，如果今年仲要減，點過得到同事嗰關？同事會嘈到拆樓」。