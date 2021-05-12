【本報訊】首宗涉及前年11月理大圍城的暴動案昨續審。被指在紅磡參與「圍魏救趙」行動期間失足被捕的產品設計師踏上證人台自辯，他稱是理大舊生，當晚看見有校長和議員到場勸退留守學生，一心到場見證連日衝突後的和解時刻，卻在理大外圍遭群眾誤以為是警員，被一直尾隨，令他不安。控方質疑他當時在中大攻讀項士，卻沒有在中大發生同樣事件時現身，被告解釋對中大沒有特別感覺，課程「畀錢就可以讀」，但對理大有特別感情。

被告雷爍鏗（29歲）昨出庭作供，透露本身是理大產品工程及市場學學士學位甲級榮譽畢業生，案發時在中大半工讀碩士課程，任職產品工程師，2019年曾將發明的內窺鏡產品向中國內地申請專利。前年11月18日，他放工看新聞得知有中學校長和議員會到理大調解，心想連日衝突膠着狀態或有化解之機。被告自言身為理大舊生，對培育他在產品工程方面興趣的理大有感情，故欲親身到場見證。

指遭警跪頸踩胸踩下體

被告匆匆執拾背包後起行，至佛光街天橋見橋下漆咸道方向位置有警民衝突。他在現場回復平靜後，打開背包拿出可樂飲，此時發現內有一袋未開封的波子及一包索帶，事後得悉是胞弟放進去。胞弟又向被告稱波子是給家中貓兒玩，索帶則用作整修窗花。被告走到佛光街往馬頭圍道交界之際，遭多名示威者誤以為是便衣警，要搜他身，被告將綁在背包帶扣的紅色反光環摘下，又應群眾要求將上衣束入褲頭，但仍未獲信任，一直被尾隨，令他不安。

被告在差館里拿出手機查找去路，期間突然聽到槍聲，然後被一群示威者撞跌手機，他蹲下搜尋時軍靴聲驟至，回頭已見一班警員衝前。被告下意識起跑，未幾失足倒下，遭警員跪頸、踩胸、踩下體，眼鏡被壓碎，又遭反鎖雙手。他稱沒有參與示威、暴動或非法集結，亦絕無意使用背包內波子放在地上阻擋警方推進，或用索帶綑綁鐵欄。案件本周五結案陳詞。

案件編號：DCCC434/20