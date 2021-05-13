太子站831事件半周年當日，有市民到太子站獻花悼念，其間有示威者堵路及縱火，引發警民衝突。一名中四男生當晚在旺角將雨傘投向正燃燒的垃圾桶內，過程遭傳媒拍下，及後被控縱火罪。男生上月底認罪，求情指需照顧中風母親，裁判官張天雁判他接受18個月感化。律政司今就判刑提覆核，指被告有預謀犯案，其悔意只是出於擔憂親友，並非後悔其行為會波及大眾，應判處監禁式刑罰。張官押後至6月24日裁決，其間索取被告一系列報告，被告可繼續保釋。

剛完成中四課程的被告莊通才（18歲）早前認罪，當時主任裁判官嚴舜儀將他還押，以待索取一系列報告再作判刑。案件最終由裁判官張天雁處理判刑。

被告的感化官報告顯示，他自2019年6月已數次參與和平集會。案發當日被告只是在現場逗留一會，欲以背囊中的物件協助受傷人士，惟未幾已被警員及示威者包圍，難以離開現場。後來被告的眼睛遭催淚煙所傷，憤而拿起雨傘扔向火堆。

控方認為被告的感化官報告內容與事實不相符。根據今天新增的現場片段，街上的人可自由往來，並非如被告所述遭群眾包圍。 被告亦曾注視火堆四圍走動，未能看出他被催淚煙傷眼。控方續指，張官接納被告途經現場、一時衝動才犯案的說法，實屬錯誤。

指被告案發前數小時已於附近參與社會活動

而根據被告的會面紀錄，被告於案發前數小時已於附近參與社會活動，又帶備三個手套、手袖、頭套及防燙傷膏到現場。控方認為被告於高風險日子刻意帶備上述物件到達現場，再伺機使用物件，屬有預謀犯案，並非如辯方所述只是途經現場，故感化令未能反映案件嚴重性。控方建議判處監禁式刑罰。

控方續質疑被告的悔意，指他只是出於擔憂母親及友人，並非因後悔其行為波及他人，求情時亦從未提及對公眾的影響。控方直指，「可能佢喺中學生冇人教佢」，但如果被告到今時今日仍無悔意，很大機會重犯。

辯方則指被告是單獨犯案，從未與他人聯繫，被告攜帶的物品亦只屬保護式裝備。被告與母親同住，她於幾年前中風，需要坐輪椅出入，起居飲食均依賴被告照顧，若判處監禁式刑罰，會對二人造成極大影響。況且被告已接受了9個月感化令。

張官押後裁決，其間索取被告的感化、社會服務令、社會福利署主任報告，以及被告母親的醫療報告。

【案件編號：KCCC336/20】

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