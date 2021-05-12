拜登的對台政策會不會更清晰有待觀察，其實清不清晰，也不在要不要公佈，美日兩國雙部長會談後，日本已放出協防美軍的口氣，證明會談中已有默契。

對盟國和台灣，美國不需要公開聲明，只要內部互相耳語一番，就足以安定人心了。

美國對新疆、西藏和香港的人權問題，說的多做的少，對台灣問題則說的少做的多。美國要求中共守國際規矩，中共不聽，美國就在台灣問題上極限施壓。中共有台灣不得獨立的底線，美國就以此為底線不斷抵近，又永不抵達。中共一係跳腳，一係開戰，除非改弦易轍守規矩，否則將噩夢不斷。美國抵近中共底線有以下六種招數：

史無前例 委台籍人士任要職

一是高科技和經濟合作。美國各大科技公司爭相到台灣設立地區總部和研發中心，提振台灣經濟。台灣高科技群雄併起，是台灣安全的保障。

二是售賣先進武器給台灣。中共一旦犯台，台灣要支撐一個星期，才能等到援軍抵達。美國正大力售賣各種陸海空最先進武器給台灣，中共對此只有乾瞪眼。

三是加強雙方官方來往。美國官員可以參加台灣駐美機構活動、台灣在美駐地可升國旗，兩國官員互訪官階更高等等，以此提升台灣的國際能見度。從前不欲招惹中共，現在則溫水煮蛙，習慣成自然。

四是派出軍機軍艦在台海和南海巡弋。這是回應共軍海空擾台，你敢來我也敢來，你來多少我也來多少，你有多勁我比你更勁，以此宣示實力和決心。

五是拉攏盟國為台灣站台。盟國越多氣勢越壯，給台灣更大的定心丸。盟國同進退，對中共產生更大阻嚇作用。

六是協助台灣加入聯合國屬下各種組織。美國發動諸多會員國，提出接納台灣為世衞觀察員的議案，以此為跳板，後面還有更大想頭。

拜登前不久任命兩位新的高級官員，一位是國防部研發和工程次長徐若冰，一位是聯合國改革與管理事務代表盧沛寧。美國歷任政府，從來沒有吸納台籍人士擔任如此重要的位置。

讓北京無武裝攻台正當理由

徐若冰外祖父曾任中華民國空軍副總司令，盧沛寧外祖父曾任中華民國司法行政部部長和總統國策顧問，兩位先輩都是中華民國精忠之士。拜登任命兩位台籍人士擔任政府高官，如說沒有考慮美台關係，當然沒有人相信。美國正準備大量售賣先進武器給台灣，又有意協助台灣加入聯合國屬下組織，中華民國現時派駐美國的代表是蕭美琴，工作需要時，有甚麼好得過三個台灣兒女坐下來「傾密偈」，一五一十「拆掂佢」？

加上貿易代表戴琪，拜登政府中已有多個重要職位賦予台灣女性。美國有那麼多出身自大陸的知識女性，有的更是各行業精英，偏偏沒有一個大陸女性被授與高職，拜登厚此薄彼，做到出晒面。

中共開戰的前提是台灣獨立，但如台灣不宣佈獨立，是否中共永不開戰？那就要看美國挺台會做到甚麼地步。做到美台建交將如何？做到支持台灣加入聯合國為正式會員國又如何？中共一日不開戰，美國就一日往前逼進，中共一日不守規矩，美國就一日不停手，中共噩夢連連，美國老神在在，這樣的日子，中共能忍耐多久？

既然中共劃出不可觸碰的底線是台獨，拜登就守住這條底線，但在這條底線之上，還有無限想像空間和操作空間，只要永遠不觸及底線，就可以無限抵近底線，這樣中共武裝攻台就沒有正當理由，就得不到國際社會的認可。中共有沒有可能失去耐性？當然有，中共一旦在台灣未宣佈獨立前發動戰爭，美國就有協防台灣的充足理由，因為底線是中共自己劃出來的，是中共自己反口。美國如作好打的準備，也就不怕真打，抵近底線，不觸底線，立足於打，爭取不打，這就是拜登的如意算盤。

方圓

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