昨日（12日）剛踏入一歲生日的BB女悅悅，外表像同齡女嬰一樣活潑趣致，但竟想不到她正留醫在新生嬰兒深切治療部（NICU）內，與壞死性腸炎搏鬥，曾歷3次切腸大手術致短腸症，目前更出現肝衰竭情況，下周須進行開腹手術治療。悅悅父親呂先生冀公開女兒病況，呼籲公眾關注罕見疾病之餘，又為女兒打氣，並促請政府能加快引入相關新藥和提供資助，協助有需要病人及家屬捱過困境。

小腸僅長約12厘米 長期靜脈輸注致肝功能下降

呂氏夫婦去年5月喜獲一對可愛的孖女BB可悅及可納，兩嬰屬早產BB，母親於懷孕第31周時剖腹誕下。惟大女悅悅出世後不久，出現發燒、腹脹情況，之後確診壞死性腸炎，在1個月大至4個月大時，經歷了3次切腸大手術。呂先生憶述女兒每次發病時，都難以進食，並出現發燒、嘔吐及腹脹，經常哭，十分辛苦，每次見到都很心痛和難受。現時小腸只有大約12厘米長，屬於短腸症問題，留醫瑪麗醫院NICU，需要長期進行靜脈輸注營養液，為身體提供營養。

他續指，長期靜脈輸注都會影響肝臟本身的負荷，故悅悅的肝功能正在下降，早前身體更曾出現細菌感染，需使用抗生素作治療；下周後期計劃接受一個腸道手術，從而改善腸道的吸收功能，以減少輸注營養液來保住肝臟；惟此大手術風險很高，擔心有失血過多、流血不止的風險，令一家人都非常憂慮。

公開病情冀喚起大眾關注罕見病

呂氏夫婦在facebook開了關於講述悅悅病情的專頁「CoKa.Kona Baby」，累積有500人關注，自開始透露病情之後，都多了很多同樣有子女患肝病、腸病的家長親自聯絡，給予很多資訊、關心和支持，令夫婦二人感到人間有愛，十分感動，感謝同路人支持。

呂先生表示，現時海外治療短腸症的方法包括腸道移植手術及藥物治療，其中新藥有助控制病情及幫助腸道生長，惟本港暫時仍未有相關藥物，希望當局加快進度引入藥物，加上藥物昂貴，可能涉及數百萬元，冀政府能提供藥物上的經濟援助。他強調公開病情，目的是想喚起大眾對罕見疾病的關注，也望其他同樣患罕見病的家屬獲得支援。

為人父母最大願望一定是想子女健康和快樂成長，呂先生指出，大女兒改名為「可悅」，是希望她可以每日開心、充滿喜悅，擁有快樂人生，樂觀面對一切困難。原來悅悅在胎兒期間「size較細、又較遲被發現」，故早被認定為妹妹，但由於出世時，她情況較危急，故要率先取出，便順理成章成為了大家姐；妹妹名為可納，父母希望她如海納百川，有廣闊胸襟，可多包容悅悅，並寬容接納任何事。

港大教授：本港每年約1至2宗短腸症 一般在早產嬰身上出現

香港大學外科學系臨床助理教授鍾浩宇表示，本港大概每年有1至2宗個案，涉及初生嬰兒有短腸症問題，他們主要因壞死性腸炎，即小腸有潰爛情況，而要進行9成或以上的腸道切除手術，之後等待腸道再自行生長，一般會出現在早產嬰兒身上。

病人同時會面對很多風險，他舉例指，由於腸道被切除，阻礙了身體營養吸收，病嬰要長期作靜脈營養輸注，但相關營養液的成份會影響肝功能，故以往會有些個案需要換肝或因肝衰竭死亡；其他風險如切腸手術的風險、靜脈輸注有機會帶來的細菌感染風險等等。隨着醫療科技進步，一般來說，病人的3年存活率可高達7至8成。

美國有針劑藥物 病人須自費每月約10萬港元購入

海外有些地方會為這些病人進行腸道移植手術，但要視乎不同個案的病情，加上屬於很複雜的技術，病人又要服用抗排斥藥及特別打理，故未必人人適合進行。

至於美國食品及藥物管理局大約於前年年底，曾批准一種名為GLP2的針劑藥物註冊，該藥可增加腸道功能及促進其生長，有研究顯示對病人有幫助。本港預計會於今年秋季引入該藥，但此新藥並非醫管局的常用藥物，換言之，病人需要自費，兒童用藥的份量未能確定，價錢估計大約每月10萬至20萬港元左右。

消息指，悅悅情況近期轉差，下周計劃會進行開腹手術，檢查肚內腸道情況，若情況許可，希望可以透過手術方法，能增加腸臟吸收營養的能力。

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