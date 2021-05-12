【本報訊】本港再多兩宗接種疫苗後死亡個案，涉及一名45歲男子及一名44歲女子，前者4月4日曾在社區疫苗接種中心接種第二劑科興，5月8日被送往博愛醫院急症室後離世，初步解剖發現顯示死因為缺血性心臟病。本港累計接種疫苗後死亡的個案增至33人，當中23人打科興，10人打復必泰。

公院九名孕婦接種後流產

至於另一名44歲女子，她5月8日被送往博愛後離世。衞生署引述醫管局資料指，她離世前18日，即4月21日在社區疫苗接種中心接種一劑復必泰疫苗，在接種中心觀察期間並沒有不適紀錄，醫院初步診斷死因為主動脈夾層動脈瘤破裂。

另外，本報獲悉醫管局新一輪滾動數據報告，顯示上月12日至本月9日期間，公立醫院接獲九名孕婦接種疫苗後流產，另有兩人接種前流產。報告未有提及涉事孕婦接種的疫苗類別，但根據指引，孕婦不應接種科興，而接種復必泰前則應先諮詢醫生意見，或顯示接種中心未能辨別該些孕婦。

報告顯示同一時間，即過去四周共91名市民接種疫苗後中風，當中五人死亡，另有33人接種疫苗後出現急性心肌梗塞。

前日有九宗打針後送院個案，其中七人已經出院，一名61歲女子接種復必泰第二劑後反覆氣促及心悸要留院 ；另一名44歲女子接種復必泰第一劑後出疹及臉部腫脹，她不遵從醫生勸告自行出院。