生物學上的Evolution Theory，到今天仍有不少人錯譯「進化論」，正確譯法應為「演化論」。達爾文提出「物競天擇」，講「適」者生存，能夠適應環境而生存下去，不一定能稱為「進步」。

例如，雄獅會殺死非自己所出的幼獅，這種行為會令母獅能較快再交配，有利族群新頭目繁衍自己的下一代，有助自己的基因流傳下去，這種天擇的屠殺年輕一代行為，能說得上「進化」嗎？

又如新冠變種病毒株，傳播能力較強，其中一個原因是人類發明的疫苗對付原生病毒較有效，於是變種病毒有較大傳播空間，這也難言「進化」，只是因為變種病毒株在新環境下繁衍較快，而且病毒也沒有主觀「想進步」的意願。

又有一種動物叫海鞘，有時會在海邊浮沉，驟眼看，似乾枯變硬的花蕾，但其實海鞘是動物，幼蟲會在大海中暢泳，有脊樑、有神經管束，屬「高等生物」；不過海鞘成年後，會依附岩壁或高牆上，一動不動，吮吸浮游生物而活，脊樑與神經管束退化，海鞘甚至會把神經束分解，化成養份，名副其實吃掉自己的腦袋，這種生命軌迹，與一般理解之「進步」距離甚巨。

生命演變，再引伸世上萬物的變化，「適」者生存，不一定「進化」才能「適」，亦可以是大倒退，一樣有機會適應環境。最新一例，是香港的公務員體系。

竹篙灣檢疫中心大混亂，電台烽煙節目聽眾一面倒批評，入營安排慌亂、登記資料出錯、營內劣食嚇人、更釀成集體肚瀉、設施又漏水缺電、管理人手不足、營友記錄不全、然後「一人染疫全幢檢疫」政策忽然扭轉，送人離開時文件甩漏，各部門互相推搪，不幸入營隔離的居民謂「可以錯的地方都錯」。

自斷耳目以為天下太平

難以想像，曾幾何時自詡優越的世界級公務員體系，加上自稱「好打得」標榜最擅長協調各部級管治機器的林鄭月娥，抗疫一年多，竹篙灣檢疫中心亦已建成五個月，仍然沒有一套完善的應急協調機制，未準備好又要強制全幢居民隔離，勞民擾民，據媒體報道，膳食的標準價連運輸物流，更降格至16元一餐。眾多被強制檢疫人士呼喊，請林鄭與一眾高官們到竹篙灣住一晚，嚐嚐「粟米肉磚飯」劣食、體驗孤獨伶仃叫天不應叫地不聞的五星級服務。

高官傲慢離地，乏同理心，難得神態自若，全無切膚之痛，究其根本，乃因傳媒被滅聲，立法會馴服，政府自斷耳目，直到民怨爆發，才聽到市民聲音。

自民主派退場後，本應肩負監察政府重任的尊貴立法會議員在幹甚麼？他們積極地監察自己，為了把自己裝扮成稱職的忠誠廢物，有人建議討論自我監管議員們開會時之衣着，不准T恤背心、不准運動服裝、不准雞翼袖，以為如此這般，傀儡議會就變得莊嚴。他們早已修改議事規則，迷戀自套枷鎖，極速自閹權力，以為這就叫做實事，意態滑稽可憐；連林鄭亦唔畀面，接受中央台訪問時預告立法會5月26日就會通過選舉法案，林鄭眼中的立法會，猶如聽命的寵物。駐立法會的記者報告，往日有民主派時，會議廳外的「咪兜」，常有各黨派議員停步喊話，爭取曝光，也偶有批評政府聲音；如今民主派議員銷聲匿迹，建制派議員亦懶得開口，政府高官自然感覺良好，以為天下太平，越加怠懈輕慢。

更深層的問題，自然在體制本質。天威之擇，總是庸碌者生存、順服者活得好，不願宣誓效忠者，賢能才俊要立即離開。只要忠誠愛國，又何妨與民為敵；新時代天律，更要與民為敵，才顯得忠誠愛國，仙福永享。

據云猶太人有一句諺語：「強風吹起時，垃圾飛得最高。」香港風起了，於今尤烈，忠誠與廢物從來是形影不離好兄弟。我們不應怪罪垃圾，只能欣羨，這個體制就是偏好選擇垃圾、酷愛留住廢物。

區家麟