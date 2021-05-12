今年5月17日為第十一世班禪喇嘛更登確吉尼瑪失蹤26周年，當年僅六歲的他被中方帶走後至今下落不明，外界稱他為「世界上年紀最小的政治犯」。中方當年扶植另一名藏族男童成為官方認可的班禪喇嘛，後被藏人稱為「漢班禪」，這場班禪喇嘛的「雙胞胎」風波不但改變了兩名藏族男童的人生，更影響藏人及藏傳佛教未來命運。

班禪喇嘛是藏傳佛教格魯派中僅次於達賴喇嘛精神領袖，獲達賴喇嘛認可、仍下落不明的第十一世班禪喇嘛今年已32歲，目前亦只有一張他六歲時的童年照片廣為流傳。美國國務院發言人普萊斯今年4月公開呼籲中方公佈班禪喇嘛行蹤，要求與對方會面外，又向中方指需尊重藏人在不受政府干預下，根據自己的信仰選擇領袖的權利，美國國際宗教自由委員會同月亦指中方干涉班禪喇嘛轉世靈童的認定是卑鄙行為。藏人行政中央司政洛桑森格當時回應指，這是美國國務院迄今為止，關切班禪喇嘛下落最強烈的聲明之一。

另立「漢班禪」 打壓宗教自由

中國外交部發言人趙立堅去年曾公開聲稱，更登確吉尼瑪「已經大學畢業，現有一份穩定職業」。無論是更登確吉尼瑪或是他的家人，「都不願被打擾目前正常的生活」。

對於班禪喇嘛失蹤至今，西藏台灣人權連線理事長札西慈仁表示海內外的藏人一直非常擔心，因為中方雖曾表示有照顧對方，但其去向及近況始終沒有對外公佈，這變相是一種綁架手段，甚至不能確定他是否仍然生存。

事實上，札西慈仁指班禪喇嘛對中國境內600萬藏人而言有特殊意義，因為他們過去數十年一直飽受官方打壓，無法享有宗教自由。相比已流亡海外的達賴喇嘛，班禪喇嘛雖生死未卜，但某程度上仍與他們同處中國境內，這對他們而言亦有一份安慰及希望。

受盡官方打壓，藏人自然無法公開敬拜班禪喇嘛。據他了解，不少境內藏人仍會偷偷收藏班禪喇嘛的照片供奉。曾在西藏居住十多年的香港旅遊寫作人薯伯伯指出，西藏的藏傳佛教格魯派寺廟按傳統需供奉現世班禪喇嘛照片。經達賴喇嘛認定的現世班禪喇嘛固然無法在寺廟內公開擺放，有部份寺廟除會擺放中方認可的「漢班禪」照片，亦會擺放獲藏人及中方認可的上一世（第十世）班禪喇嘛照片，頗有折衷意味。

儘管班禪喇嘛失蹤至今已26年，但札西慈仁肯定指，班禪喇嘛的宗教地位已經植根在藏人傳統及文化，對年輕一代的影響力不會下降。每逢班禪喇嘛的誕辰（4月25日）及失蹤當日（5月17日），全球藏人均會舉辦活動紀念，銘記班禪喇嘛失蹤的這段歷史，並會一直堅持下去。

憑信念行事 信達賴有安排

不過，他更憂慮中方以「漢班禪」作為外宣工具，恐讓其他佛教國家產生誤解，因此他近年積極針對外國的佛教界舉辦不同活動，好讓外界可對班禪喇嘛的真相有正確認識，不被中方外宣所影響。

隨着達賴喇嘛年事已高，外界憂慮中方借「漢班禪」指定下一世達賴喇嘛，炮製另一個「漢達賴」，到時藏傳佛教或煙消雲散。札西慈仁深信達賴喇嘛到時將有合適的轉世安排，直言藏傳佛教與中共「鬥長命」的比賽中必定會勝出。因為過去一直為藏傳佛教、西藏人權奔走的人士都是按其信念而自發行事，並無其他因素強迫；相反中共的大部份行動均純粹由利益驅動，行動未必長久。