15間每日使用量超過3,000人次的公廁當中，尖沙嘴碼頭廣場公廁人流排第四位，《蘋果》下午到場視察，惟人流不算多，20分鐘內只有約30人進入公廁，其中女廁只佔11人。廁所內衞生情況良好，沒有異味，每個廁格上方均設置風扇，男女廁分別都有清潔工當值。

乘搭渡海小輪後如廁的林先生及許小姐認為廁所環境算乾淨，指入面沒有異味，亦不見水漬、污漬。許小姐稱，平時使用公廁前都會檢視廁格衞生情況，如馬桶塞滿紙巾、地上佈滿水漬，她會盡量避免使用。林先生稱碼頭公廁的衞生情況比其他公廁好得多，又特別提到旺角洗衣街公廁的衞生程度更差，「好臭、好多水漬，好恐怖，逼於無奈先會去」。

多選擇商場洗手間

王女士亦認為公廁尚算乾淨，她稱以前曾使用此公廁，當時衞生環境較差，到處都有紙巾等垃圾。她又指，如廁前曾看到清潔工清潔廁所，感覺較安心。

鄺先生及其太太表示，公廁外有渠管、海水的異味，但廁所內的環境尚可，「冇味，洗手盤仲有花添」。他們又表示，通常會選擇去商場的洗手間，但人有三急時都不會太「揀擇」。

有在該公廁工作約一年的清潔工指，男女廁每日均有清潔工分早晚兩更當值，當局於他入職前已完成公廁翻新工程，故衞生程度及設施應比以前有所改善。他稱入職後的一段時間，女廁不時都要排隊，假日亦會有較多外籍傭工到訪，但碼頭人流近半年明顯減少，現時已不需要排隊如廁。

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