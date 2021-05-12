【本報訊】政府首度挪用公帑購入東京奧運轉播權，五間本地電視台獲免費轉播賽事，獨欠香港電台。港台顧委會主席林大輝辯稱政府是「錫住港台」避免「硬蝕」製作費，商經局長邱騰華則解釋，港台加入或會造成資源重叠。民主黨反駁指港台無商業考量，可負責轉播較冷門賽事，「如果驚重叠，就批一間做晒所有嘢就得啦」。

民主黨：可播冷門項目推廣體育

身兼體育學院主席的林大輝昨日出席電台節目時，認為政府出手購入轉播權是急市民所急，又指港台轉播「唔化算」，辯稱政府安排是「錫住港台」，因時間倉卒，加上製作需要足夠設備及團隊製作經驗，港台相較其他商營電視台差，或有製作風險，而且港台作為公營廣播機構，不能收取廣告費，變相會「硬蝕」。

節目主持追問既然政府出手購買奧運轉播權有助推動本地體育發展，日後是否亦應繼續由政府購買，林認為「不排除將來成為恒常做法」，但要先視乎今次電視台會否因政府主導而敷衍了事。

邱騰華則解釋指，播映權屬商業運作方式，若然港台加入可能出現資源重叠，又稱電視台有一定製作成本，包括派員訪問等，認為毋須港台再重複有關工作。

民主黨資訊科技及廣播政策副發言人冼卓嵐批評說法，認為商營電視台為了收視，會選擇較受港人歡迎的項目轉播，如跳水、體操等，港台正好能填補有關漏洞，轉播較冷門的體育項目以作推廣教育之用。冼又認為避免資源重叠的說法不成立，「如果驚重叠，就批一間（電視台）做晒所有嘢就得啦」。

理大專業及持續教育學院社會科學、人文及設計學部講師李峻嶸則表示，香港市民對體育運動熱情可能集中於英超等非奧運賽事，因此廣告效益未必高，若政府認為公眾有需要接觸重要體育運動應介入，理想做法是交由毋須考慮利潤的港台播放，或由港台購入轉播權。