前年反修例運動期間，35歲男子梁凌杰在金鐘太古廣場高處棚架掛上標語，其間墮樓身亡，死因研訊繼續。當日與危站中梁凌杰有接觸的警隊談判組主管總警司黃廣興出庭作供，指梁當時情緒平靜，但沒有回應他的提問，只曾要求他「唔好行埋嚟」及「行開啲」。黃透露當日沒有談及訴求內容，又指由警方進行談判是國際做法，故即使梁的雨衣上寫有針對警察字眼，他亦不曾考慮由其他專業人士進行談判。

根據庭上證供，梁凌杰於2019年6月15日晚上9時許從太古廣場4樓平台墮下到金鐘道行人路，最終不治。有地盤管工今早供稱，案中黃色雨衣男早於當日下午3時半已闖入現場工地範圍。

指要求參與游說人士未受危機談判訓練

警隊談判組主管總警司黃廣興供稱，事發當日他本來休假，但下午接獲行動部通知，指有人在太古廣場危站，遂馬上趕往現場。到達4樓平台後，黃先向在場督察確認情況，隨即展開談判工作。

黃憶述當時該男子背向警方，面向金鐘道，但又不時轉頭與他有眼神接觸。黃向男子自我介紹，男子見狀伸手叫他「行開啲」、「走開啲」，惟情緒一直平靜。黃聞言稍為後退與他對話，但男子之後便一言不發。

黃在場的20分鐘期間，大部份時間都由他說話。黃曾提醒男子小心安全，又問他有甚麼需要幫忙，惟男子對提問均無回應，甚至沒回答叫甚麼名字。男子從無叫口號，僅曾簡單重申叫黃「唔好行埋嚟」及「行開啲」。

黃曾經從軍裝警員口中得悉有其他人士想接觸該男子並且對話，惟他當時沒有讓任何人與男子見面。黃解釋，該些人士未曾受過危機談判訓練，深怕他們的出現會影響男子情緒。

黃又形容男子情緒平靜，與一般危站人士激動的情緒不同。黃續指男子沒跟他說出自己的訴求，但黃從男子身上雨衣寫上的字句及他掛出的橫額，判斷男子「想爭取一啲有關反修例嘅訴求或者理想」。

相處20分鐘期間情緒穩定 談判組主管待同袍到場接手隨即離開

死因裁判官高偉雄問黃，曾否向男子提及行政長官當天宣佈撤回修例一事，以及跟男子表示訴求已達到？黃回應指當時傾談內容仍圍繞個人，未到深層次溝通，故無談及訴求的內容。

裁判官續指，男子穿上的雨衣寫有針對警察字眼，黃曾否考慮找來心理學家談判會較理想？黃則指出，由警方進行談判是國際做法，並解釋指即使是心理學家或精神科專家，亦未必有危機溝通談判的訓練。

黃又相信，當日警方與消防合力進行營救，由警方作談判亦能有助行動，故在過程中不曾考慮由其他專業人士進行談判。另外，為免刺激男子情緒，黃當晚曾與消防溝通，將營救設施移離男子的視線，並安排消防人員在旁戒備。

其後談判組第一、二隊隊長先後到場支援。黃於是在晚上約7時半離開現場。黃指當時男子的情緒依然穩定。

總督察指梁全程看手機 不時喃喃自語

同樣兼任談判組的總督察王振業憶述，事發當日下午約6時，他與家人JW萬豪酒店打算吃自助餐，惟剛到埗便見到酒店附近泊滿警車，又見到談判組主管黃廣興總警司，他意識到可能有人在酒店企跳，放是主動提出幫忙，黃指示他：「其他人嚟緊未到，你engage咗個subject先」。

約15分鐘後，王到達4樓工地與男子接觸，只見他不時低頭看電話及喃喃自語，「唔知傾電話定點」，「全程睇手機喺到掃，有時又好似打字」，又形容男子時而坐下，時而站起來「行嚟行去，行行企企」。

他與男子單向對話約10分鐘，男子一直一語不發，但曾經點頭回應。他指出，在該10分鐘內，不見男子情緒刺激或波動，而由於他們交流時間不長，故不能判斷男子是否不開心或焦慮。

【案件編號：CCDI481/19】

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