COVID-19在全球流行一年多，香港大學微生物學系研究發現，早期流行的病毒株在人類細胞繁殖中，會失去突狀蛋白鹼性氨基酸序列；於倉鼠研究顯示，有關突變的病毒株幾乎沒有致病性，而且可誘發倉鼠產生抗體，具有用來製造減毒疫苗的特性。不過隨着病毒持續在人類間傳播，病毒結構轉趨穩定，後來的病毒株中的突狀蛋白鹼性氨基酸序列沒再消失，反映病毒仍處於適應人類的過程，會產生更多突變，必須就防範突變的病毒株作好準備。

仍未找到病毒能有效地由動物傳人及人傳人的原因

研究指出，COVID-19病毒於2019年底首先在中國武漢被發現，基因組分析顯示，病毒由動物傳人，而且很快適應於人與人之間的傳播；但病毒能有效地由動物傳人及人傳人的原因，仍然未明。該病毒與03年沙士冠狀病毒一樣，都是利用人類細胞的血管緊張素轉化酶2（ACE2）作為病毒感染的受體，但後者傳播能力大很多；可能與COVID-19病毒的突狀蛋白帶有一段鹼性氨基酸序列有關。

香港大學新發傳染性疾病國家重點實驗室研究發現，早期流行的COVID-19病毒在人類細胞培養過程中，很快會失去突狀蛋白鹼性氨基酸序列， 但不影響病毒在人類細胞中繁殖， 甚至繁殖速率比原型病毒更高。不過隨着疫症流行一年多，病毒發生多次突變， 令病毒結構變得穩定，近期流行的病毒在人類細胞繁殖過程中，不會再失去鹼性氨基酸序列。研究已於國際科學雜誌《自然通訊》上發表。

鹼性氨基酸序列有助研發減毒疫苗

參與研究的港大微生物學系講座教授袁國勇表示，今次研究有助利用病毒製造針對COVID-19的減毒疫苗。他指出，倉鼠研究發現，病毒沒有突狀蛋白鹼性氨基酸序列，對倉鼠幾乎沒有致病性，而且可誘發倉鼠的抗體及T 細胞免疫反應，但不引發不良免疫反應；而且倉鼠可以完全防止感染野生型COVID-19病毒，顯示這種無致病性的突變病毒突株具有減毒疫苗的特性。

袁又指，研究進一步顯示COVID-19病毒從動物跨物種感染人類關鍵，可能是病毒的突狀蛋白帶有鹼性氨基酸序列；鹼性氨基酸序列在病毒基因組中不穩定，所以在早期的病毒中容易消失，但隨着病毒越來越適應在人類間傳播及產生突變，病毒便能夠帶着鹼性氨基酸序列，繼續在人類間傳播。他指，研究也反映了病毒仍然處於適應人類的過程，會產生更多突變，必須就防範突變的病毒株作好準備。

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