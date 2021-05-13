本港出現首宗由衞生署在檢疫政策找出的L452R變異病毒株個案，公眾關注此款病毒株傳染力如何、會否流入社區。事實上，現時流入本港社區的變異病毒株，屬於南非的B.1.351病毒株，帶有N501Y、E484K兩個主要的基因變異；而帶有L452R變異的病毒株，多數沒有N501Y、E484K兩個變異，故醫學界暫未確定其傳染力會再高出多少。

事實上，當南非B.1.351病毒株開始流行時，醫學界普遍相信其傳染能力比去年主流的D614G病毒株高一半，而且也會降低抗體作用，間接影響疫苗有效率。

而今天確診的法國來港男子，他感染的變異病毒株帶有L542R基因變異。理大醫療科技及資訊學系副教授蕭傑恒較早前曾表示，L452R變異會增加病毒刺突蛋白經過人體ACE2受體入侵細胞的能力，同時降低免疫系統辨別病毒的能力。但至於傳染力較南非病毒株增加多少，醫學界尚未有一致看法。

暫屬印度B.1.617病毒株 惟港現首批個案時未有驗L542R

L452R基因變異見於多款散落世界各地、並非主流的變異病毒株，以及暫屬世界主流的印度B.1.617病毒株。根據外媒報道，法國月前開始出現由美國加州衍生的一款帶有L452R的病毒株；亦於4月29日開始錄得印度病毒株案例。蕭傑恒表示，相信法國來港男子較大機會感染上述美國或印度病毒株。

事實上，本港錄得首批印度B.1.617病毒株感染個案，來自今年4月4日、由印度新德里抵港的UK6395航班。全機最少58名患者受感染，當時衞生防護中心尚未為患者加驗病毒有否帶有L542R基因變異，直至蕭傑恒取得其中一批患者在醫院採集的樣本，才發現最少有7名乘客感染印度病毒株；連同4月另外3宗輸入個案，共10人感染。蕭4月30日公佈研究結果後，當日衞生防護中心才表示恒常加驗L452R。

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