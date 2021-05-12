【疫情何時了】

【本報訊】接種COVID-19疫苗後出現副作用甚至死亡個案不斷增加。政府設10億元疫苗保障基金，按照機制，死亡最高可賠償250萬元，嚴重受傷則最多可賠償300萬元，實際保障額取決於受傷「嚴重程度」，部份情況傷者賠償上限或只是最高賠償額的2%。例如市民血栓塞逾兩周，但沒長期後遺症，賠償上限僅2%，即最多6萬元（40歲以下）；又或面癱七日或以上但26周內康復，賠償上限僅4%，即最多12萬元（40歲以下）。截至前日，保障基金已接獲11宗申請。

據疫苗接種專題網站最新資料，政府委任AXA安盛為基金的第三方管理人，安盛收到臨床事件評估專家委員會的因果關係評估結果後，會為合資格者進行嚴重程度評估及建議合適賠償額再提交政府。市民接種最少一劑疫苗，並持有註冊醫生發出的嚴重異常事件證明便可申請基金；要獲發賠償須由專家委員會評估為未能排除與疫苗無關始可。現時死亡最高賠償額為250萬元（40歲以下）及200萬元（40歲或以上）；傷者最高賠償額300萬元（40歲以下）及250萬（40歲或以上）。截至前日，保障基金接獲11宗申請，現正處理中。

傷殘賠償額取決自理能力

市民接種疫苗後出現副作用，嚴重程度評估分四級，即痛楚、長期身體損害、傷殘及死亡，首三項賠償上限分別為最高保障額的 10%、50%、60%或100%。例如出現速發嚴重過敏反應並需搶救或進行心肺復蘇，但沒長期後遺症，賠償上限為最高賠償額10%；如面癱持續26周或以上，有明顯面部不對稱、眼睛損傷或因治療出現副作用，賠償上限為最高賠償額50%等。

如申請人傷殘影響自我照顧能力或收入，也按嚴重程度決定賠償額，取決於能否進行日常活動，包括穿衣、控制大小便、進食及梳洗。若速發嚴重過敏而需治療26周或以上，或因血栓塞26周或以上，無法完成其中一項日常生活活動，賠償上限為最高賠償額60%，如無法完成最少三項日常生活活動，將界定為完全傷殘，可獲最高賠償額100%。

26歲林先生3月26日於將軍澳體育館接種第一劑科興後面癱，曾留院六日，需接受物理治療，其間不能上班。他說，當日打針後在休息區已感暈眩，剛離開體育館便暈倒地上，入院後出現面癱，左眼無法合上，嘴角明顯歪向右邊。他出院後繼續服藥五日，上月21日接受第一次物理治療時，醫護人員指他康復九成多，仍未完全康復。

憂政府賴皮 不獲賠或申法援

他會向疫苗保障基金申索，「點解打針之後會暈、面癱？平時身體好健康，冇得賴」，其出院證明寫上患面癱，相信符合賠償規定，料可獲賠償最多12萬元，惟他憂慮政府會「賴皮」；直言若疫苗保障基金不作賠償，或會申請法援向政府或藥廠索償。

截至5月2日，政府共接獲2,402宗異常事件報告 ，當中53宗懷疑貝爾面癱報告，其中七宗經專家判斷後認為不屬貝爾面癱。

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