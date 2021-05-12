【本報訊】網民前年11月3日在各區商場發起反警暴示威，其間三名女子被指在大埔超級城襲警，阻止警員拘捕示威者。她們否認意圖抗拒受到合法拘捕而襲擊罪，案件昨開審。報稱遇襲的警員供稱，當日制服一名阻止警方進入商場的男子時遭人群圍毆，惟因情況混亂，故他只是「感覺到有人襲擊我」，看不清施襲人數與方式。辯方質疑警員根本沒合理理據進入商場執行職務，亦沒合理基礎拘捕該男子，因阻擋警方入商場者或是另一人，但警員不同意。

三名被告家庭主婦陳美霞（49歲）、保安員鄭玉珍（54歲）及小學教學助理陳君怡（26歲）共被控一項意圖抗拒受到合法拘捕而襲擊罪，控罪指她們在大埔超級城C區地下中庭，意圖防止李光祐受到合法拘捕而襲擊高級警員郭文廸。陳另被控一項意圖抗拒受到合法拘捕而襲擊罪，指她意圖防止鄭受到合法拘捕而襲擊警員凌兆禧。

郭文廸供稱，當日他與同袍接報到大埔超級城驅散示威者，惟商場門口被一張木椅「揳住」，門後則有一名灰衣男子用手頂着木椅阻止警員進入，並做出狀似表達「吹咩」的動作。及後警方成功進入商場，男子見狀即轉身逃走。郭最終成功截獲及制服男子，隨即被人群包圍及襲擊，其間有人拉扯他，令他撞到鐵欄，惟他穿着護甲沒受傷。

稱遭扯跌箍頸礙拘捕

辯方盤問指，郭的書面供詞沒提及男子曾做出狀似「吹咩」的動作。郭同意，但否認那一幕是事後憑空創作。辯方又質疑，案發影片顯示郭進入商場後，原本追捕一名藍衣男，但途中捨難取易，轉而追捕跌倒的灰衣男。郭不同意。

警員凌兆禧則稱，當日在商場內發現一名女子試圖向警方防線掟雜物，遂衝前捉着她的左手，但該名女子不停掙扎並向前爬逃走。凌嘗試制服掟雜物女子期間，感到被人多次襲擊左邊身，但沒留意誰人施襲，及後他再感到遭人用力捉住左臂，令他倒地壓着一名年約30歲的長髮女子。該名長髮女不斷用雙手扯他落地，令他失去平衡，故他一手按住長髮女的頭，另一隻手則繼續捉住掟雜物女子，惟長髮女仍不斷試圖將他拉跌和箍頸。最終凌放開掟雜物女子，改以雙手按着長髮女的頭。

未幾同袍支援，拘捕掟雜物女子，凌則為長髮女鎖上手銬。及後兩女分別交由女警19095及女警15237負責拘捕，事後他才得悉擲物女叫「鄭玉珍」，長髮女則叫「陳君怡」。審訊今續。

案件編號：FLCC1570/20